Hoe blijf je onder de mensen? Dit zijn de tips tegen eenzaamheid

'Weten wat belangrijk is in het leven en weten wat belangrijk voor jou is, is iets wat je over het algemeen niet leert', legt ze uit. 'Dit is eigenlijk de basis van je bestaan.' Ze adviseert om daar beter in te worden, door bijvoorbeeld cursussen te volgen.

Het is volgens Rijks belangrijk om niemand uit je leven te zetten. 'Niemand gaat je alles brengen wat je wil. Dat is normaal in het leven. Buig af en toe een beetje. Ik denk dat dat heel belangrijk is.'

Nadï uit Nijmegen

Rijks geeft de tips na de massale aandacht voor Nadï van de Watering uit Nijmegen. Zij kreeg afgelopen zomer duizenden reacties na haar emotionele oproep op Twitter dat ze een sociaal leven zoekt.

Maar bijna een halfjaar later blijkt haar sociale leven nog niet op gang te zijn gekomen. En dat zou ze wel graag willen.

