Inspectie waarschuwt voor wachtlijsten jeugdhulp na zelfdoding jongere

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de gevolgen van wachtlijsten die ontstaan in de gesloten jeugdhulp. Aanleiding voor de waarschuwing is het onderzoek dat de inspectie deed na de zelfdoding van een jongere in de Heldringstichting in Zetten.

De jongere pleegde eerder dit jaar suïcide op de gesloten afdeling van de zorginstelling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd startte na het overlijden van de jongere een onderzoek naar de behandeling die is toegepast. Een kinderrechter legde eind vorig jaar de gesloten behandeling in een JeugdzorgPlus-opstelling, zoals de Heldringstichting, op. Daarbij was het uitgangspunt dat de behandeling zo snel mogelijk zou starten. Enkele maanden later was de behandeling echter nog niet volledig gestart omdat er wachtlijsten waren voor onder meer therapie en gezinsmaatschappelijk werk.

Behandeling bemoeilijkt

Een van de belangrijkste conclusies is dat de wachtlijsten voor een aantal behandelingen in de gesloten jeugdhulp een risico vormen voor suïcidale jongeren. 'Wanneer een jeugdige in de gesloten jeugdhulp wordt geplaatst met als doel dat passende behandeling zo spoedig mogelijk plaats vindt, dient deze hulp ook tijdig beschikbaar te zijn', schrijft de inspectie.

De conclusie van het rapport is volgens de inspectie een signaal naar gemeenten, zij zijn immers verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van jeugdhulp. In dit geval heeft de wachtlijst bij de gemeente die verantwoordelijk was voor de jongere de gewenste behandeling bemoeilijkt.

Onvoldoende betrokken

Naast de wachtlijsten concludeert de inspectie ook dat medewerkers van de Heldringstichting niet goed genoeg geschoold waren in de preventie van suïcide en werden ouders onvoldoende bij de behandeling betrokken.

Of de zelfdoding voorkomen had kunnen worden, laat het rapport in het midden. 'De inspectie doet geen uitspraken over die vraag.'

Wil jij met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.

