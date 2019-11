Provincie wil door met oorlogsherdenkingen, maar niet op deze schaal

door Gerwin Peelen

Dit jaar staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Dat begon afgelopen zomer met Market Garden en loopt nog door tot 5 mei. De herdenkingen van september trokken in heel de provincie enorm veel bezoekers. Zo kwamen er op de luchtlandingen bij de Ginkelse Heide meer dan 100.000 bezoekers af. Ook de herdenkingen in Driel, bij Arnhem en bij Nijmegen werden goed bezocht en de terreinen waren vrijwel overal vol.

Luister hier naar een bijdrage over Oorlogstoerisme in Gelderland:

Keuzes

Bij het Gelders Debat - een debat van de provincie Gelderland - ging het over oorlogstoerisme en of Gelderland het Normandië van Nederland was. Gedeputeerde Van 't Hoog zei na dat debat dat hij ook na 5 mei door wil gaan met de herdenkingen. 'Maar ik weet niet of het een verstandige keuze is om al die activiteiten in deze omvang van het herdenkingsjaar door te laten gaan. Wellicht is het wel verstandig om keuzes te maken. Ik ben nu nog niet zover dat ik aan kan geven welke wel en welke niet.'

Van 't Hoog wil dat de nadruk komt te liggen bij de betekenis van vrijheid en welke verantwoordelijkheid dat geeft. Lennert Savenije van de Radboud Universiteit - wil dat de herdenkingen worden doorgezet. 'Zorg ervoor dat er wordt geïnvesteerd in historisch onderzoek en dat die herdenkingen zich blijven doorontwikkelen', zegt hij.

Zie ook: