Actievoerder Grond in Verzet na arrestatie: 'Ze snoeren ons de mond op een walgelijke manier'

150 tot 200 actievoerders van de actiegroep Grond in Verzet hebben woensdagavond gesproken met een delegatie van de politie in Arnhem. Ze waren het niet eens met de eerdere aanhouding van een collega naar aanleiding van de landelijke actiedag op 30 oktober door boze bouwers in Den Haag. En vandaag moest een andere actievoerder zich melden op het bureau.

Omroep Gelderland sprak met de actievoerder die was opgepakt na de landelijke staking op 30 oktober. 'Ik was aangehouden voor zware bedreiging dan wel poging tot doodslag, want we zouden een motoragent hebben afgesneden op de snelweg. Die verklaarde doodsangsten te hebben uitgestaan', zegt de man.

Al die collega's namen het woensdag bij het politiebureau in Arnhem voor hem op. 'Het doet me heel erg goed als ik al die mensen om me heen zie staan. Ik wist niet dat ik zo veel vrienden had. Maar het is niet meer dan terecht dat we hier met z'n allen staan. Want wat ons aangedaan wordt, daar kan Poetin een puntje aan zuigen.'

Hij gaat verder: 'Ik vind het prachtig dat we hier met z'n allen nu staan. Dit verbroedert en dit gaan we volhouden tot het bittere eind. Want wat mij is aangedaan en wat ons wordt aangedaan, dat is ons de mond snoeren op een walgelijke manier.'

'Ze doen alsof ik een baby ben'

De man noemt het 'zeer onterecht' dat hij is aangehouden. 'Dat heb ik ze meerdere keren uit proberen te leggen. Maar er wordt niet geluisterd. Ze doen alsof ik een baby ben.'

Hij gaat nog verder. 'Ze zullen er alles aan doen om ons te pakken, om ons de mond te snoeren. De mensen hier op het politiebureau laten zich leiden door de politiek in Den Haag.'

Eerder deze woensdag moest nog een actievoerder zich melden bij de politie. Even leek het erop dat hij in hechtenis zou worden genomen, maar zover kwam het niet, zegt Jacco van den Berg van de actiegroep Grond in Verzet. 'Die jongen heeft alleen zijn telefoon moeten inleveren.'

'We hadden afspraken met de politie'

'We wilden een statement maken na die onrechtvaardige arrestatie', legt Van den Berg uit. 'We hadden afspraken over de gang naar Den Haag over de A12 op 30 oktober en die afspraken heeft de politie toen geschonden. Daardoor schrok een van ons van een motoragent die opeens opdook en die gaf toen een ruk aan het stuur.'

Van den Berg was bij het gesprek met de politie in Arnhem. Over wat is gezegd, wil de actievoerder niet uitweiden. 'We wilden ons zegje doen en hadden dat ook bij de politie deze week aangekondigd. Het was een goed gesprek.'

Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. 'Ik was daar niet bij. Maar als de burger tevreden is dan zijn wij dat meestal ook.'

De actievoerders gingen omstreeks 21.15 uur weg uit het Arnhemse centrum.

