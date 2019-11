Zesde editie van Jumping de Achterhoek van start

Paardenliefhebbers in de provincie weten waar ze de komende dagen moeten zijn. In Vragender start donderdag namelijk de zesde editie van Jumping de Achterhoek. De organisatie verwacht een kleine duizend paarden en pony's uit binnen- en buitenland.

Het hippische festijn staat de eerste dag in het teken van de internationale jeugd. En met jeugd worden ruiters bedoeld tot de leeftijd van 25 jaar. Een van die ruiters is de 22-jarige Micky Morssinkhof. Ze is er al vanaf het begin bij en dat is niet zo gek als je bedenkt dat de wedstrijd wordt verreden in haar eigen stal. Ze is verweven met het evenement sinds haar vader in 2014 de stal aanbood als locatie voor Indoor Twente. Sindsdien gaat het evenement door het leven als Jumping de Achterhoek.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Micky Morssinkhof:

Deelnemer of organisator?

Hoewel Micky zich probeert te focussen op het rijden, is ze in al die jaren inmiddels ook betrokken geraakt bij de organisatie: 'Het rijden is voor mij nu het belangrijkst, maar ze vragen me natuurlijk wel eens om mee te beslissen of mee te denken over verbeterpunten, daar ontkom je niet aan.'

Komende zaterdag staat de Grote Prijs voor de jeugdrijders op het programma, maar eigenlijk staat er elke dag een bomvol programma aangekondigd. Na dit weekend komen internationale toppers als Gerco Schröder, Lisa Nooren en de Zweed Rolf-Göran Bengtsson in actie.

Jumping de Achterhoek duurt tot en met zondag 1 december.

Zie ook: Perfectionist Eric Morssinkhof heeft van Jumping de Achterhoek succes gemaakt