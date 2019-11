Cellencomplex Doetinchem blijft voorlopig

'Wij zullen dat halfjaar benutten om onze vragen nog een keer te formuleren, maar ook om onze bedenkingen naar voren te brengen en mee te denken over mogelijke oplossingen', zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. Hij is bezorgd dat agenten veel tijd kwijt zijn aan het verplaatsen van arrestanten naar andere locaties mocht het cellencomplex in zijn stad sluiten. 'Dat kan enkele uren zijn op het moment dat er eigenlijk maar twee, drie of vier auto’s in het gebied rijden', zo legt Boumans uit, die wijst naar de grote afstanden binnen de Achterhoek. 'Eigenlijk is dat onwenselijk en daar heb ik mijn zorgen over uitgesproken. Ik vraag me af of ik mijn verantwoordelijkheid dan nog goed kan invullen.'



De politie weet niet wanneer duidelijkheid volgt over de toekomst van arrestantenzorg. 'Het is in ieder geval duidelijk dat we op de huidige manier niet negen arrestantencomplexen overeind kunnen houden', aldus politiewoordvoerder Simen Klok, die aangeeft dat burgemeesters worden betrokken bij het onderzoek. 'Ik hoop dat onze politiezorg hier overeind blijft', benadrukt Boumans. 'Wat mij betreft is dat met behoud van arrestantenzorg hier in Doetinchem. Dat is geen doel op zich, het gaat ons om het blauw op straat, maar zolang er geen goed alternatief is zet ik vol in op behoud van arrestantenzorg.'