Actiecomité doet aangifte tegen wethouder

door Wim van Amerongen

Volgens de wethouder zou een bestuurslid van het comité een ambtenaar hebben bedreigd. Naar aanleiding van dat vermeende dreigement heeft Dorrestijn de gesprekken met het actiecomité opgeschort.

Dat is tegen het zere been van het actiecomité, want volgens die groep zou er helemaal niet gedreigd zijn.

Windmolens

De gemeente werkt momenteel aan een locatieonderzoek voor windmolens. Het actiecomité wil dat de gemeente het plaatsen van windmolens bij recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen uitsluit. Maar Barneveld wil dat niet. Hierdoor kan de provincie in een later stadium de gemeente dwingen om daar windmolens te plaatsen.

‘We hebben in totaal 4.400 handtekeningen ingezameld en 29 organisaties gevonden die tegen de plannen voor windmolens bij Zeumeren zijn', legt een lid van het actiecomité uit. Volgens de actievoerders zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat er door de windmolens 35 procent minder toeristen naar Voorthuizen komt. ‘En Voorthuizen is ontzettend afhankelijk van het toerisme.’

In gesprek

De raad besloot in oktober dat wethouder Dorrestijn samen met het actiecomité vragen moest formuleren en daarna met hun beide advocaten in gesprek moest voor de gevraagde waarheidsvinding. Maar van die toegezegde samenwerking is het helaas niet gekomen, aldus het actiecomité.

Volgens het comité verliep het contact met de wethouder stroef. Zo zou de gemeente belangrijke vragen van het actiecomité negeren. Het actiecomité laat weten: ‘Een bestuurslid van het comité belde met een ambtenaar over de kwestie, nadat deze achter hun rug om hun advocaat had gebeld. Dit lid gaf aan dat, als ze maar geen antwoorden blijven geven, de achterban het niet meer bij alleen woorden wil laten. Het bestuurslid bedoelde daarmee dat ze dan actie willen voeren door bijvoorbeeld te protesteren.’

Dit werd opgevat als een dreigement aan de kant van de ambtenaar. ‘Het bestuurslid heeft na afloop van het telefoongesprek en na een gesprek daarover met de directeur ruimtelijke ordening die door die ambtenaar gebeld was, een sms gestuurd waarin het bestuurslid nogmaals uitleg gaf dat zij anders actie willen voeren en niks anders’, legt het actiecomité uit.

‘Later kregen we desondanks een mail van de wethouder, die al van die uitleg en sms op de hoogte was, dat ze geen dreigementen tolereert en de samenwerking opschort.’

Vragen

Lokale partijen VVD en Lokaal Belang hebben naar aanleiding van dit incident vragen gesteld aan Dorrestijn. Ze willen opheldering en vragen zich af of de wethouder het actiecomité terecht beschuldigt van het intimideren en bedreigen van de ambtenaar.