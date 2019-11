Doodzieke moeder van bruid overlijdt dag voor huwelijk in hospice

‘Dit hebben wij hier nog nooit meegemaakt’, reageert Harry Levelink, coördinator van hospice Bijna Thuis Maas & Waal. Hij was de eerste contactpersoon van de familie. Samen met het bruidspaar vroeg hij bij de gemeente toestemming voor de trouwerij.

‘We hebben er zo snel mogelijk werk van gemaakt. Met een klein groepje hebben we haar kamer ook nog een beetje proberen te versieren. Toen we alles voor elkaar hadden, zagen we dat moeder al heel snel achteruit ging.’

'Het went nooit'

Volgens Levelink was het de afgelopen week spannend of ze dinsdag zou halen. ‘Zelf zei ze tegen mij: ik weet niet of ik het wel haal. Het ging zo slecht. Daarom besloten we zondag om de bruiloft niet meer door te laten gaan.’ Maandagochtend, één dag voor de trouwpartij, kwam de moeder te overlijden in het bijzijn van haar dochter en schoonzoon.

Door het uitzonderlijke verzoek voor een bruiloft in het hospice heeft de hele lijdensweg van de vrouw veel indruk gemaakt op Levelink. ‘We zijn een hospice: mensen komen bij ons om te overlijden. Het lijkt alsof het de orde van de dag is, maar het went nooit’, benadrukt hij. ‘Als we de vraag ooit nog eens krijgen, gaan we meteen weer aan de slag. Onze gast is leidend. Zijn of haar wensen gaan altijd voor.'

