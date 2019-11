​Epe krijgt als laatste gemeente een beiaardier

'In Gelderland zijn slechts drie gemeentes zonder beiaardier. Twee omdat de kerkklokken niet bespeeld kunnen worden en Epe', legt Jonker uit. 'Tot 1995 was de gemeente de eigenaar van de klokken, maar daarna werden deze overgedragen aan de Grote Kerk. Toen bestond het carillon nog uit 12 klokken. Inmiddels is het uitgebreid naar dertig'.

Momenteel wordt het carillon automatisch bespeeld met liederen die niet speciaal voor dit klokkenspel zijn geschreven. En dat is volgens Jonker zonde. 'We zijn nu kei hard aan het werk. Want we moeten een heel speelschema maken en beiaardier Jan-Willem Achterkamp is druk aan de slag om muziek te schrijven', laat Jonker weten.

tekst gaat verder na de video



Cultureel erfgoed

Volgens de VVD, die extra geld vroeg voor het carillon, is het klokkenspel cultureel erfgoed. 'De klokken moeten gewoon bespeeld worden', vindt fractievoorzitter Ruud Jager.

Jonker is het hier mee eens. 'In het carillon zitten hele bijzondere klokken', legt hij uit. 'Zo zijn we in het bezit van de oudste klok van de Veluwe en één van de oudste klokken van Nederland. Deze komt helemaal uit de 14e eeuw.'

Bezoekers

Naast het bespelen van de klokken, wil de Grote Kerk het geld ook gebruiken om activiteiten te organiseren. 'We willen excursies en rondleidingen gaan geven. Daarnaast willen we schoolklassen uitnodigen om langs te komen', vertelt Jonker enthousiast.

'Hoe leuk is dat? Dan kan de klas mee kijken bij de beiaardier, de kerktoren beklimmen en ondertussen leren over dit bijzondere instrument.'