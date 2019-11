Wel lach, geen traan bij reünie Rietveld Lyceum

'Het zal de laatste reünie zijn, omdat volgend jaar Panora en het Houtkamp starten', zegt organisator Maarten Brinkhof, die aangeeft dat over zes jaar de naam Rietveld Lyceum van het pand zal verdwijnen. Oud-docent Paul Vellenga merkt dat het enthousiasme groot was onder de mensen die aanwezig waren: 'Ze kijken hun ogen uit. Binnen is de sfeer zo gezellig, je wordt door iedereen aangesproken. Het is gewoon ontzettend leuk.' Oud-leerling Gerrit Jan Fonk heeft prettige herinneringen aan de school aan de Kruisbergseweg. 'Ik heb hier een fijne tijd gehad', zegt Fonk. 'Scholieren vinden school nooit echt leuk als ze er op zitten, maar je tijd als scholier is zo leuk. Je hebt zoveel lol, je bent nog onbezonnen, je hebt nog niet zoveel zorgen.'



Oud-leerlingen Maaike Hendriksen en Lize Schepper keken niet alleen terug op hun middelbare schooltijd. De geur die in het pand hing, haalde ook weer heel veel herinneringen naar boven. 'Ik vind het leuk om te zien dat bepaalde geuren in het gebouw zo herkenbaar zijn, zoals de kunstlokalen, maar ook de gymzaal', aldus Schepper. In koor voegen ze er aan toe: 'En de wc's ook!' Ondanks dat dit de laatste reünie is, spreekt de organisatie niet van een reünie met gemengde gevoelens, maar van een reünie met een lach. Brinkhof: 'Dat blijkt ook als je de mensen binnen ziet en de mooie herinneringen die ze nu al delen.'