Fusie met Barneveld verdeelt Scherpenzeel: 'Wat hebben wij straks te vertellen?'

Op de wekelijkse warenmarkt in Scherpenzeel is de mogelijke fusie het gesprek van de dag. Een enkeling denkt dat samengaan met Barneveld op termijn onontkoombaar zal blijken. Maar de meeste bezoekers willen dat de gemeente zelfstandig blijft. Als onderdeel van het grote Barneveld vrezen ze te worden opgeslokt en voorzieningen zoals het zwembad kwijt te raken. Donderdag is er een informatieavond waar inwoners hun mening kunnen geven.

Collegepartij Gemeentebelangen heeft de bakfiets uit de stalling gehaald en staat tussen de marktkramen in. Met informatie. Fractievoorzitter Henk Brons van Gemeentebelangen denkt dat Scherpenzeel best zelfstandig kan blijven. Maar hij wil vooral naar de bevolking luisteren. Zover zijn de andere collegepartijen als PRO Scherpenzeel en ChristenUnie ook, al neigen die meer naar samengaan met het grote veilige Barneveld. De politiek is verdeeld dus.

Twijfel

Het is een keuze, die vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog ondenkbaar leek: moet Scherpenzeel zelfstandig blijven of samengevoegd worden met Barneveld? Alle partijen waren het er destijds over eens dat Scherpenzeel best op eigen benen kan staan, maar door een aantal alarmerende rapporten heeft de twijfel toegeslagen.

Donderdag mogen de inwoners van de bijna 10.000 zielen tellende gemeente duidelijk maken wat zij willen. Want beide opties hebben consequenties. Zelfstandig blijven betekent dat er flink geïnvesteerd moet worden in de gemeentelijke organisatie en dat kan betekenen dat de ozb omhoog gaat. Anderzijds betekent samenvoeging met Barneveld dat Scherpenzeel niet meer zelfstandig kan besluiten over zaken als bijvoorbeeld een zwembad.

Verdeeldheid

De politiek is verdeeld. Twee van de drie coalitiepartijen - de ChristenUnie en Pro Scherpenzeel - twijfelen aan de financiële onderbouwing van het scenario van blijvende zelfstandigheid. De ChristenUnie zegt zelfs dat fuseren met Barneveld op dit moment beter is dan in een later stadium als het onder druk van de provincie alsnog moet.

De derde coalitiepartij, Gemeentebelangen Scherpenzeel, daarentegen vindt dat de gemeente best op eigen benen kan staan en vindt dat de rapporten, die de wankele situatie van het dorp beschrijven, het gemeentebestuur zijn opgedrongen.

De bal ging rollen toen het nieuwe college van burgemeester en wethouders een ambitieuze toekomstvisie voor Scherpenzeel liet opstellen. Daaruit bleek dat het ambtelijk apparaat een forse kwaliteitsimpuls nodig heeft. Aan de andere kant zat de gemeente ook zonder burgemeester. Uit een bezoek aan de provincie bleek dat, als Scherpenzeel weer een door de kroon benoemde burgemeester wil, wel in beeld moet brengen hoe zij de bestuurlijke toekomst ziet. Toen werd er uiteindelijk ingezet op twee scenario's: zelfstandig blijven of samenvoegen met het veel grotere Barneveld.

9 december

Zo komt het dat Scherpenzeel jaren na de mislukte fusiepoging met Renswoude en Woudenberg weer moet nadenken over haar zelfstandigheid. Op 9 december moet de gemeenteraad de definitieve denkrichting gaan bepalen. Daar wordt de mening van de inwoners in meegenomen.