'Eindelijk is uncle Bill niet meer vermist', familie gecrashte piloot in emotionele achtbaan

door Melanie Lokate

'We zijn enorm geëmotioneerd', zegt Brydie Hurrel. 'Wij hebben nu de antwoorden gekregen die zijn ouders nooit gekregen hebben.' Uncle Bill is de oom van Graeme Hurrell. Hij is samen met zijn dochter Brydie in Eefde.

Afgelopen zondag zijn de twee vanuit Australië aangekomen. De afgelopen dagen zijn ze op de plek waar hun Uncle Bill neerstortte geweest en hebben ze verhalen gehoord.

Tekst gaat verder onder de reportage.

Familie in emotionele achtbaan

'Ons is altijd verteld dat er nog een oom was en dat hij tijdens de oorlog was neergestort in Nederland. Pas sinds vijf jaar weten we dat hier in Eefde veel meer bekend is', vertelt Brydie.

Toen het telefoontje kwam dat er daadwerkelijk gegraven zou worden, brak er een spannende periode aan. 'We hebben continu contact gehad met de mensen in Nederland, we hebben foto's gekregen en e-mails en dat konden wij weer met onze familie delen. Het voelde alsof we er zelf bij waren.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Het moment dat ze hoorden dat er daadwerkelijk vliegtuigresten en ook stoffelijke resten zijn aangetroffen, maakte dat de familie in een emotionele achtbaan terechtkwam. 'We waren erg verdrietig, maar ook opgewonden. Uncle Bill was niet langer vermist, maar hij is gevonden. Wij hebben de antwoorden gekregen die onze ouders nooit gekregen hebben.'

Vliegtuig krijgt naam Hurrell

Tijdens de herdenkingsdienst waren woensdag enkele tientallen genodigden aanwezig. Ze luisterden naar gezang van het Lochems mannenkoor, zagen een film die gemaakt is van de berging en ze luisterden naar de woorden van burgemeester Sebastiaan van 't Erve.

'Ik kan iets bijzonders met u delen. Vanochtend hebben de nabestaanden en ik bezoek gekregen van Ian Slater uit Canada. Hij wil met zijn stichting Typhoon Legacy Co weer een vliegtuig van het type Hawker Typhoon in de lucht krijgen. Dit vliegtuig krijgt de naam van Flight Sergeant William Hurrell.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Een Hawker Typhoo. Foto: Publiek Domein

Nog niet naar laatste rustplaats

Ook Brydie Hurrell sprak de aanwezigen toe en bedankte Nederland. 'Het doet ons heel erg veel. We hopen dat er nog meer successen geboekt worden zodat ook andere families de antwoorden krijgen die ze zoeken.'

De stoffelijke resten die zijn aangetroffen in het weiland aan de Scheuterdijk worden nu onderzocht in het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht.

Dat onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om William Hurrell gaat. Dat onderzoek duurt maanden. Daarna is het waarschijnlijk dat Flight Sergeant William Hurrell zijn laatste rustplaats krijgt op de begraafplaats in Gorssel.

Het vliegtuigwrak is in het kader van het Nationaal Bergingsprogramma Vliegtuigwrakken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geborgen. Het is de bedoeling om tussen de 30 en 50 vliegtuigwrakken te bergen.

Zie ook: