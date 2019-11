Milieuactivist Johan Vollenbroek eist bouwstop biomassacentrale Lingewaard

De bouw van de biomassacentrale in Bemmel moet meteen stoppen. Die eis heeft de Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek dinsdag bij de provincie Gelderland neergelegd. Volgens Vollenbroek is de vergunning voor de biomassacentrale niet in orde.

De biomassacentrale is een initiatief van veertien tuinders, verenigd in Lingezegen Energy. De installatie wordt op snoeihout gestookt en moet de kassen verwarmen. Nu gebeurt dat via een aardgasinstallatie.

'Nieuwe milieuvergunning ontbreekt'

Voor die installatie heeft de provincie Gelderland in 2007 een vergunning verleend. Lingezegen Energy had voor de biomassacentrale, naast een omgevingsvergunning bij de gemeente, ook een nieuwe milieuvergunning bij de provincie moeten aanvragen. Dat stelt Vollenbroek tenminste.

'Ze hebben alleen een melding gedaan, omdat het een biomassacentrale kleiner is dan 15 megawatt. Maar in mijn ogen vormt het één geheel met de gasinstallatie, van meer dan 70 megawatt. Voor uitbreiding van zo'n grote installatie is wel een nieuwe vergunning nodig. En dus mag er nu niet gebouwd worden', legt de milieuactivist uit.

Faillissement aanvragen

De provincie bevestigt het verzoek van Vollenbroek, maar kan niet aangeven wanneer er over wordt besloten. Volgens Berno Schouten, die de veertien tuinders vertegenwoordigt, is een bouwstop meteen het einde van het plan.

'Uitstel kan niet. Dan vraag ik het faillissement aan. De kosten voor CO2-uitstoot die wij met onze huidige gasinstallatie moeten betalen, lopen de komende jaren op van 800.000 euro nu naar 2 miljoen euro per jaar. Dat kunnen wij niet meer opbrengen.'

Biomassacentrales zijn de laatste tijd omstreden. Meerdere wetenschappers stellen dat houtgestookte centrales vervuilender zijn dan kolencentrales. Op basis van deze onderzoeken wil een deel van de politiek dat de subsidie voor deze centrales wordt stopgezet. De biomassacentrale in Bemmel ontvangt 53 miljoen euro subsidie in twaalf jaar.

Ook stop mestvergister

Vollenbroek is voorzitter van milieuorganisatie MOB en op dit moment de bekendste milieuactivist van Nederland met zijn strijd tegen de stikstofuitstoot. In Gelderland richt MOB haar pijlen ook al langer op biomassacentrales en mestvergisters.

Vorige week won Vollenbroek met andere actievoerders een rechtszaak tegen de plannen voor een mestvergister in Groenlo. De rechtbank vernietigde eerder al twee andere vergunningen van de Groenlose mestvergister, nadat Vollenbroek en anderen daarvoor argumenten aandroegen. 'De mestvergister in Groenlo is nu heel ver weg. Mijn inschatting is dat een nieuw vergunningtraject daar wel twee jaar kan duren.'