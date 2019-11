Verdachten anabolenhandel Arnhem voor de rechter

De mannen van 29 en 31 worden ervan verdacht van januari 2012 tot en met maart 2015 injectievloeistoffen, tabletten en pillen verkocht te hebben waarvan ze wisten dat die schadelijk voor de gezondheid zijn. Het gaat daarbij om onder meer stanozolol, nandrolon en testosteron.

Ook waren de geneesmiddelen niet volgens de eisen van ziekenhuizen en farmaceutische industrie gemaakt en zouden ze dat hebben verzwegen. Ze zouden de medicijnen zonder vergunning van het ministerie van Volksgezondheid hebben ingevoerd en geleverd en een vervalst merk hebben verkocht.

De mannen hebben volgens het OM ook een groot geldbedrag, afkomstig uit een misdrijf, voorhanden hebben gehad. De 29-jarige wordt ook verdacht van hennepteelt. Hij zou hennepkwekerijen in twee woningen in Arnhem hebben gehad.

Bodybuilders

De middelen worden over het algemeen gebruikt door bodybuilders, om lichaamsvet te reduceren en spiergroei te stimuleren. Volgens een rapport van de Europese politieorganisatie Europol is de wereldwijde handel in anabolen de afgelopen twintig jaar aanzienlijk toegenomen. Of de Arnhemse verdachten in de bodybuilderswereld of het sportschoolcircuit actief waren, is niet duidelijk.



Vrijdag staat in deze zaak nog een verdachte terecht. Een 66-jarige vrouw uit Arnhem zou injectienaalden, zakjes, stickers en potjes hebben besteld en aan één van de verdachten hebben geleverd. Ook wordt ze ervan verdacht een drukpers en andere apparatuur, bestemd voor de productie van methandrostenolon beschikbaar te hebben gesteld en verborgen te hebben gehouden.