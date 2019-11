Thuismentoren gezocht

School's Cool Arnhem is een vrijwilligersorganisatie die thuismentoren inzet bij leerlingen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Het gaat hierbij om leerlingen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld komen door de thuissituatie. Momenteel hebben we een hele hoop leerlingen die staan te popelen om aan de slag te gaan met een mentor. Echter hebben we hier alleen niet genoeg mentoren voor. vandaar onze oproep.



We zijn op zoek naar vrijwilligers (mbo+niveau of hoger) die in een periode van 14 maanden wekelijks een uur per week bij de leerlingen langs willen gaan, om te praten over de school en alles wat daarmee te maken heeft. Wij zorgen gedurende het gehele begeleidingstraject voor ondersteuning van de vrijwilliger/thuismentor onder meer door intervisie en themabijeenkomsten. Iedere thuismentor krijgt bovendien vooraf duidelijke instructies en relevante informatie. We verwelkomen je graag als nieuwe mentor.



Heeft u wekelijks een uur over en kunt u helpen? Reageer dan hieronder.





