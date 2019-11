Zeldzame foto van razzia in Arnhem ontdekt via 'Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'

Het fotoproject 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' heeft een heel bijzondere afbeelding van een razzia of inval in de Arnhemse Steen- en Bloemstraat opgeleverd. Op de foto, die stiekem is gemaakt door een winkelier in de Steenstraat, staat een overvalwagen en zijn een tiental bewapende Duitse militairen te zien.

Volgens Rob Zantinge heeft zijn opa Arend-Jan, die een Verkade-speciaalzaak had op Steenstraat 28, de foto vanuit de winkel gemaakt. Mogelijk zouden de Duitsers op zoek zijn naar mensen die gestolen of illegale voedselbonnen vanuit een (winkel)pand in de buurt zouden verspreiden. In dezelfde straat zat in de oorlog ook de groentewinkel van Gerard Wunderink, in die periode een ontmoetingsplek voor Arnhemse verzetsmensen die deel uitmaakten van de Ordedienst (OD).

De fotograaf Arend Jan Zantinge - fragment foto Rob Zantinge

Arnhemmers kijken Duitsers op de vingers

Op de foto (genomen richting Bloemstraat) staat een tiental Duitsers (mogelijk SS of Grüne Polizei) waarvan zes een geweer dragen en één (links, wat onduidelijk) de straat oversteekt met een hond. De militairen zijn waakzaam, maar staan wel toe dat Arnhemmers toekijken. Helemaal rechts op de hoek lijken kinderen en volwassenen te staan en vanuit een bovenraam bekijken twee vrouwen de actie.

Een tweede foto van de razzia, Duitsers lopen in de Bloemstraat - foto Rob Zantinge

Helaas is niet bekend op welke dag en in welk jaar de foto is gemaakt, vermoedelijk tussen 1942 en 1944. Een beschrijving van de situatie door de fotograaf is helaas zoekgeraakt. Mensen die meer weten over de razzia of inval worden opgeroepen zich te melden bij de redactie van '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020' via opwegnaar2020@gld.nl

Jouw favoriete WO2-foto gemaakt in Gelderland

Ook jouw favoriete oorlogsfoto kan via de website van Gelderland Herdenkt worden ge-upload, maar er zijn ook 'inlever-punten' in Gelderse bibliotheken waar een scan-apparaat beschikbaar is. Het is wel van belang dat Gelderlanders die een eigen foto aanleveren afstand doen van de rechten en de afbeelding beschikbaar stellen voor dit project. De foto's dienen voor 31 december 2019 binnen te zijn. Op 15 januari worden de 50 meest aansprekende oorlogsfoto's van Gelderland bekendgemaakt. De 50 gaan dan in de vorm van een pop-up-expositie op reis door de provincie.

