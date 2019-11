Waterschap oefent 'droog' voor noodsituaties

In Baak hebben de medewerkers deze woensdag hun handen vol aan een zogenoemde 'wel'. Water stroomt in zo'n geval onder de dijk door. Na verloop van tijd neemt het water zand mee.

Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding, wat kan leiden tot instorten van de dijk. Een noodsituatie dus, en daarom leren de medewerkers hoe ze zo'n 'wel' te lijf moeten gaan.

'Scherp blijven'

Deze hele week zijn zo'n 140 dijkwachters, medewerkers en bestuurders van Waterschap Rijn en IJssel op de been om te oefenen. Naast hoge waterstanden worden werknemers ook getraind op hoe ze te werk moeten gaan bij grootschalige verontreiniging in het water.

Donderdag wordt op het hoofdkantoor in Doetinchem geoefend met een grote stroomstoring. Deze oefening gebeurt samen met andere waterschappen in Oost-Nederland.

Extreem hoge waterstanden komen de laatste jaren nauwelijks voor. 'Maar als het zover is hebben we al onze mensen en onze middelen nodig en moeten de medewerkers - op kantoor en in het veld - wel voorbereid zijn', vertelt Henri Peppelman van het waterschap. 'In 1995 was hier de laatste hoogwaterperiode, toen hebben we hoog binnen- en buitenwater gehad. Daarna is het eigenlijk niet meer voorgekomen, maar we moeten wel scherp blijven.'

Droogte

Waar extreem hoge waterstanden al jaren niet meer voorkomen, heeft het waterschap de afgelopen jaren juist wel te maken met het tegenovergestelde: lage waterstanden veroorzaakt door de droogte. Ook dit heeft gevolgen voor de dijken.

'Deze oefening is puur voor hoge waterstanden in de grote rivieren, dat staat los van de droogte. Maar we hebben op de dijken natuurlijk ook last van droogtescheuren, dus daar wordt ook op gecontroleerd. Het hele jaar door rijden er dijkinspecteurs over de dijken, om deze goed in de gaten te houden', aldus Peppelman.