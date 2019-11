Nadï (25) voelt zich nog steeds eenzaam ondanks 40.000 reacties

Veel jongeren voelen zich alleen. De Nijmeegse is daar geen uitzondering in. Om uit haar isolement te komen deed Nadï van de Watering (25) uit Nijmegen eind juli via Twitter een oproep: ze zocht een sociaal leven. Ziekte en geldgebrek hielden haar al die tijd binnen en dat was ze zat.

Ze kreeg talloze hartverwarmende reacties. Het televisieprogramma Gelderland Helpt: Nooit meer alleen zocht haar maanden later op om te kijken hoe het nu met haar gaat.

Erkenning

'Toen mijn verhaal in de media kwam, kreeg ik wel 40.000 privé-berichten. Mensen wilden mij laten weten dat ze respect en bewondering hadden voor mij, omdat ik dit durfde te delen. Maar ik kreeg ook reacties van mensen die zich herkennen in mijn verhaal en dat raakte mij heel erg.' Nadï was dus niet de enige die zich eenzaam voelde.

Tekst gaat verder onder de video.

Haar eigen isolement komt door zowel haar ziekenhuisverleden als door geldgebrek. 'Ik ben al mijn hele leven chronisch ziek. Daarnaast had ik ook een aangeboren afwijking in mijn darmstelsel. Die is nooit erkend, waardoor ik veel medische fouten heb meegemaakt. Daardoor kan ik weinig de deur uit.'

Nadï vervolgt haar verhaal: 'Nog over de pijn niet gesproken. Ik slik heel veel morfine om in ieder geval elke dag eventjes de deur uit te gaan. Maar echt werken, studeren of iets dergelijks zit er helaas niet in'.

Verbazing

De Nijmeegse verbaasde zich dan ook dat ze veel reacties kreeg van gezonde jongeren. 'Door de jaren heen weet ik wel dat jongeren die kampen met ziektes zich eenzaam voelen, maar ik wist niet dat er eenzaamheid onder jongeren voorkwam die kerngezond waren. Zij woonden nog thuis, hadden geld zat en die blijken ook heel eenzaam te zijn.'

Ondanks alle reacties mist Nadï een sociale kring. 'Ik heb via mijn tweet een meisje leren kennen waar ik nu veel contact mee heb. Ze is nu een aantal weken op vakantie en naast haar mis ik nog een sociale kring. Je bent een beetje afhankelijk van die persoon en dat wil je ook niet.' Dus daarom zou ze graag in contact willen komen met andere jongeren.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nadï op haar kamer. Foto: Gelderland Helpt

Kerst komt eraan, een feest om samen te vieren. Toch geldt dat niet voor iedereen. Velen voelen zich eenzaam en zoeken een weg om uit de eenzame sleur te komen. Hoe komt het dat er nog zoveel mensen zijn die zich eenzaam voelen en hoe kunnen wij hen helpen? In zes speciale afleveringen van Gelderland Helpt kun je ontdekken hoe jij je kunt inzetten tegen eenzaamheid.