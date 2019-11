Boeren komen met eigen stikstofplan van 2,9 miljard euro

Zo willen de agrariërs vijf procent minder eiwit in het voer stoppen. Ook willen de boeren meer gaan beweiden (van 770 naar 1220 uur) en meer water toevoegen bij de bemesting. Het collectief denkt dat daar 2,5 tot 4 kiloton stikstof kan mee worden bespaard. Ook op de langere termijn zijn er maatregelen mogelijk, maar daar moet een grote som geld voor vrijkomen: 2,9 miljard voor de komende vijf jaar.

'Het is een gecreëerd administratief probleem':

Overhandigd aan Gelderse gedeputeerde

Maar de dertien landbouworganisaties willen de achterban alleen motiveren als wordt voldaan aan tien voorwaarden. Zo willen de organisaties geen algemene krimp, geen afbreuk aan vergeven vergunningen (ook als die nog niet gebruikt zijn), geen gedwongen opkoop, één beleid en moet er opnieuw worden gekeken naar de Natura2000-gebieden.

De plannen werden woensdag in Den Haag overhandigd aan minister Schouten en de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. Hij was daar namens alle provincies. Zowel de minister als de gedeputeerde kennen de inhoud nog niet en gaan het nu bestuderen. Komende weken volgen gesprekken over de maatregelen. In december willen het ministerie en de provincies meer duidelijkheid bieden over maatregelen die genomen moeten worden.

'Ik vind het heel knap dat ze met zo'n diverse groep mensen dit hebben gemaakt.' Reageert Drenth na afloop. De boeren komen met een dichtgemetseld plan waar in principe niet over te onderhandelen valt. 'Dat heb ik ook gehoord.' Zegt Drenth. 'We moeten eerst in gesprek. Ik vind het goed dat de sector nu deze stap zet. Dat ze ook hun steentje bij willen dragen aan een probleem waar we allemaal voor staan.'

'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

Van verschillende kanten klinkt vandaag dat de samenwerking heel bijzonder is. Het gaat om uiteenlopende vertegenwoordigers binnen de agrarische sector die nu de handen ineen hebben geslagen.

'Ik loop al heel lang mee in de sector, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt.' Zegt Aalt Dijkhuizen. De vroegere voorzitter van de landbouwuniversiteit in Wageningen is nu voorzitter bij de dertien organisaties die zich hebben verenigd in het Landbouwcollectief. 'Het zegt iets dat er een groot probleem was. En dat men diep is geraakt.'

Ook voor Linda Janssen uit Erlecom is het een bijzondere dag. 'Ik ben hartstikke trots dat we dit met dertien organisaties voor elkaar hebben gekregen.' Ze is als voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) betrokken bij het collectief. 'De bal ligt nu bij de minister en we gaan met haar in gesprek en wachten haar reactie af.'