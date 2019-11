'IS-vrouw uit Apeldoorn terug in Nederland'

De vrouwen zijn na aankomst op Schiphol door de marechaussee aangehouden en overgedragen aan de politie. Ze worden verdacht van het deelnemen aan een terroristische organisatie.

In hooggeplaatste kringen

Xaviera S. reisde in 2014 naar Syrië en bewoog zich in hooggeplaatste kringen binnen IS, zo bleek bij haar arrestatie in Turkije in 2018. Ze werd toen samen met twaalf andere vermoedelijke IS-strijders opgepakt. Een daarvan was een voormalige 'minister' van de terreurbeweging.

De tweede vrouw die is teruggestuurd zou de 23-jarige Fatimah H. uit Tilburg zijn, samen met haar twee kinderen van 3 en 4 jaar. H. had zich eind oktober gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara.

Ongewenste vreemdeling

Het kabinet had aan Turkije laten weten dat Fatimah H. tot ongewenste vreemdeling is verklaard en daarom niet naar Nederland zou moeten worden uitgezet, maar Turkije deed dat toch. Ze is op Schiphol de toegang tot Nederland geweigerd en vervolgens aangehouden.

Na vervolging en berechting wil het kabinet de vrouw uitzetten naar het land van haar tweede nationaliteit: Marokko. De kinderen van de vrouw zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.