Toeristenbelasting Doesburg stijgt minder fors, campingeigenaren balen alsnog

door Lonneke Gerritsen

In de begroting werd een verhoging van € 1,30 per overnachting naar € 2,35 per overnachting voorgesteld. Campingeigenaren waren bang dat ze hierdoor campinggasten zouden verliezen. Vooral vaste gasten zouden fors meer moeten gaan betalen.

Overleg nodig

Vrijwel alle partijen vielen tijdens de begrotingsraad over de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting. Volgens D66 zou Doesburg met de € 2,35 in 'de duurste categorie' van Gelderland komen. Bovendien vonden de meeste fracties het kwalijk dat het voorstel vooraf niet is besproken met de campingeigenaren van Het IJsselstrand en De Zwarte Schaar.

Tijdens die vergadering is afgesproken dat het college met een nieuw voorstel voor 2020 zou komen en daarnaast in gesprek zou gaan met de campingeigenaren.

'Verhoging te laat'

Maar campingeigenaar Werner Takkenkamp heeft vooraf niks gehoord van de gemeente, zegt hij. 'Ja tot vanmorgen, toen werd ik gebeld over deze verhoging van 20 cent. Maar dat was niet de afspraak.'

De wethouder had tijdens de raadsvergadering toegezegd om bij hem langs te gaan, zegt hij. Bovendien is Takkenkamp ook met dit nieuwe voorstel niet blij, want de rekeningen voor de vaste gasten en de all-inclusive aanbiedingen voor de zomervakantie zijn al lang de deur uit. 'Daarin heb ik rekening gehouden met een verhoging van 5 cent - zoals elk jaar - en niet met een hoger bedrag.'

Nu moet Takkenkamp iedereen een naheffing sturen 'en daar maak ik geen vrienden mee' of de belastingverhoging voor eigen rekening nemen. 'Dat loopt al snel op naar zo'n 20.000 euro denk ik.'

Verantwoordelijk wethouder Boone van Doesburg denkt dat er sprake is van een misverstand. Hij zegt dat hij met de campingeigenaar had afgesproken om niet nu, maar volgend jaar in gesprek te gaan om de belastingtarieven te bespreken. Bovendien heeft het college de voorgestelde verhoging flink naar beneden bijgesteld.

Maar zeker is dat Takkenkamp er van baalt: 'Als de verhoging een jaar later in zou gaan in plaats van in 2020 al, kan ik er nog op inspelen, nu kan dat niet meer.'

In december moet de gemeenteraad nog instemmen met het nieuwe belastingvoorstel.

