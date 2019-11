Wijchens kasteel krijgt alsnog miljoen voor restauratie

De provincie komt met één miljoen euro over de brug voor het Kasteel in Wijchen. Het zeventiende-eeuwse kasteel wordt grondig verbouwd en gerenoveerd.

De totale kosten voor de verbouwing en restauratie van het kasteel zijn 3,8 miljoen euro. De gemeente Wijchen betaalt zelf 2,8 miljoen euro. Dat onderhoud nodig is blijkt wel uit de kasteeltoren. De toren heeft scheuren en verzakt. Tijdens de werkzaamheden wordt daarom de fundering versterkt om verdere verzakking tegen te gaan.

Wethouder Nick Derks (Toerisme) is blij met het besluit van de provincie: 'Naast het noodzakelijke herstelwerk vergroten we nu ook het praktische gebruik van het kasteel en de historische beleving voor de bezoekers. We richten een aantal plekken uit het verleden opnieuw in. We kunnen dan echt laten zien hoe Emilia van Nassau hier woonde in haar tijd.'

Eerdere twijfels

Eerder leek Wijchen het miljoen nog mis te lopen door een overweldigd aantal subsidie-aanvragen die bij het provinciehuis in Arnhem binnenkwamen. Voor soortgelijke projecten als renovatie van Kasteel Wijchen is een pot van 'maar' 13,5 miljoen beschikbaar. Er kwamen maar liefst 89 aanvragen binnen die totaal goed zijn voor een bedrag van ruim 27 miljoen euro. De provincie heeft dus toch besloten om Wijchen ertussenuit te pikken.

In de loop van volgend jaar starten de werkzaamheden die waarschijnlijk ruim een jaar duren. In dat jaar moet er een hoop gebeuren: de binnenplaats krijgt een glazen dak, verschillende kamers in het kasteel krijgen hun originele karakter terug en de kelder wordt uitgediept. 'Het kasteel wordt beter toegankelijk zodat iedereen ervan kan genieten. Ook mensen die gebruik maken van een rolstoel', benadrukt de gemeente.

