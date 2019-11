'Arnhem onwaardige' gymzaal heeft nog altijd geen opvolger

Al sinds 2013 maakt de politiek zich druk om de gymzaal aan de Fluitekruidstraat in de Arnhemse wijk Immerloo. De sportplek voor leerlingen van basisscholen Het Mozaïek en Parcival zou 'Arnhem onwaardig' zijn en 'niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd'. Toch is de nieuwbouw nog niet aanbesteed.

De gymzaal uit 1955 is aan vervanging toe, daar is men het al jaren over eens. De vloeren zijn te klein, er zijn geen douches en er is minimaal geïnvesteerd in onderhoud. In oude begrotingen wordt zelfs gesproken van een 'onveilige situatie', al wordt dat door de huidige wethouder Hans de Vroome ontkend.

Wethoudersestafette

In 2013 stelde PvdA-raadslid Talip Aydemir (nu fractievoorzitter DENK Verenigd Arnhem) er al vragen over aan toenmalig wethouder Gerrie Elfrink (nu fractievoorzitter SP). Aydemir vergeleek de situatie met die in een 'Oostblokland' en sprak over 'onbereikbare EHBO-koffers' en 'defecte toiletten'.

Elfrink zegde toe om 'op korte termijn te rapporteren hoe het college omgaat met de toestand van de gymzaal aan de Fluitekruidstraat'. Toenmalig wijkwethouder Henk Kok zou in datzelfde jaar een nieuwe gymzaal hebben toegezegd.

Waarom de vragen destijds aan Elfrink zijn gesteld, weet hij niet. Volgens hem was toenmalig wethouder Ron Konig (nu burgemeester Deventer) verantwoordelijk. En inderdaad staat zijn naam boven een besluit uit 2016 dat moest leiden tot nieuwbouw van de gymzaal. Inmiddels 3 jaar later.

'Toezeggingen zonder oplossingen'

In dat document wordt ook geconstateerd dat er al jaren toezeggingen worden gedaan zonder concrete oplossingen. Ook het benodigde geld, ruim één miljoen euro, wordt beschikbaar gesteld. Plannen werden uitgewerkt en Volkshuisvesting zou hebben aangegeven dat de bouw van de gymzaal uiterlijk in april 2018 start. Maar deze is tot op dit moment zelfs niet aanbesteed.

Omdat het naastgelegen wijkcentrum De Hobbit ook vernieuwd wordt, doet de gemeente dit bij voorkeur in één keer bij dezelfde aannemer. Vanwege financiële onzekerheid loopt het nieuwe wijkcentrum vertraging op. De gymzaal zal dus alsnog eerst worden gebouwd, laat De Vroome begin dit jaar weten na vragen van raadslid Mattijs Loor (D66).

Bouw nog niet aanbesteed

Halverwege dit jaar zou de aanbesteding voor de gymzaal starten. Maar uit navraag van Loor bij de ambtelijke organisatie blijkt dat de nieuwbouw van de gymzaal nog altijd wordt gekoppeld aan de situatie rondom het wijkcentrum. Hierdoor is de aanbesteding nog niet gestart. Begin 2020 zal hier meer duidelijkheid over zijn, laat de ambtenaar weten.

Reden voor de fracties van D66 en PvdA om een debatverzoek in te dienen, de SP sluit zich hierbij aan. Wethouder De Vroome wil hier niet op vooruitlopen en wil daarom op dit moment niets over de situatie kwijt.

'Echt belachelijk'

Politiek is er de afgelopen jaren voldoende bedreven. De vraag is wanneer de schop de grond ingaat. 'Echt belachelijk dat er al 6 jaar niks is gedaan', stelt Aydemir die de discussie in 2013 aanzwengelde.

