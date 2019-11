Wil jij het kerstwensenteam van Omroep Gelderland komen versterken?

Het aftellen is begonnen over een paar weken dan mogen wij weer wensen gaan vervullen van mensen. Van 16 december tot en met 22 december zullen Sonja Booms en Frans Duijts iedere avond te zien zijn in het programma Kerst vier je samen. We hebben de afgelopen tijd heel veel mooie, ontroerende wensen binnen gekregen. Om deze allemaal te kunnen vervullen kan de redactie nog wel wat handen gebruiken.

Vandaar onze oproep of er mensen zijn in Gelderland die beschikbaar zijn en ons willen helpen om de mensen die een wens hebben gedaan een mooi moment te bezorgen. We zoeken vooral mensen die breed inzetbaar zijn van klussen zoals, timmeren, leidingen aanleggen tot aan mensen die spullen op willen halen en mee willen helpen bij schoonmaak werkzaamheden. Samen kijken we gewoon naar wat iemand kan en wil doen!

Lijkt het u leuk om in de periode van 25 november t/m 21 december mee te werken aan onze kerstuitzending? Geef u zelf dan op voor het kerstwensenteam!