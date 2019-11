Gelderse energieambities een brug te ver: honderden windmolens geen optie

De Gelderse energiebesparing blijft ver achter bij de ambities. In 2030 is volgens een berekening van de provincie 38 procent CO2 gereduceerd. Terwijl de ambitie van Gelderland met 55 procent een flink stuk hoger is.

door Gerwin Peelen

Gedeputeerde Jan van der Meer zei eerder al dat de doelstellingen lastig te realiseren waren, maar nu blijkt dat het gat met de eigen doelstelling liefst 17 procentpunt is. Ook de landelijke doelstelling - een reductie van 49 procent CO2 - wordt volgens de berekeningen niet gehaald.

Ook met extra zonne- en windenergie is dat gat eigenlijk niet te overbruggen. Gelderland zou 800 windmolens en 3200 hectare aan zonnevelden moeten aanleggen om de 55 procent te halen. Bovendien moeten al die windmolens en zonnevelden in 2025 dan al vergund zijn.

250 windmolens haalbaar

De provincie erkent dat zo'n massale bouw niet haalbaar is. 'Maatschappelijke acceptatie is hiervoor moeilijk te verkrijgen. Het is de vraag of dit scenario realistisch is.'

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te leven zijn er volgens Van der Meer zo'n 250 windmolens nodig. 'Inmiddels staan er al zo'n 35 en 65 windmolens zijn in procedure. Dus dat is een haalbaar getal.'

Luister het gesprek met gedeputeerde Jan van der Meer op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Om de eigen doelstelling alsnog te halen, wil de provincie op zoek naar andere manieren om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te verminderen. 'Daarvoor gaan we een intensiveringspakket opstellen, met allerlei vergaande maatregelen.'

'Alles en iedereen nodig'

Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan een forse energiebesparing bij grote bedrijven. Ook zijn nieuwe technologische ontwikkelingen nodig. 'Uiteindelijk willen we wel die 55 procent halen, want daar staan we nog steeds volledig achter', aldus Van der Meer.

De provincie heeft daar 'alles en iedereen' voor nodig. 'Al onze daken kunnen vol liggen met zonnepanelen', schetst de gedeputeerde als voorbeeld. In 2030 moet 40 procent van de daken zijn voorzien van zonnepanelen. 'We hebben nu nog maar 7 procent vol liggen. Dus ook die slag moeten we samen nog slaan.'