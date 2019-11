'Arnhem herstelde nooit meer volledig van Operatie Market Garden'

De Operatie Market Garden is een bekende pagina in de geschiedenis van Arnhem. Wat veel minder mensen weten, is dat de stad de Slag om Arnhem nooit meer helemaal te boven is gekomen. Toch bepleit de Arnhemse historicus Onno Boonstra dit perspectief op de geschiedenis van de Gelderse hoofdstad.

Arnhem was in de negentiende eeuw één van de modernste steden van Nederland. Als één van de eerste steden mocht Arnhem de verdedigingswerken afbreken. Daarmee ontstond ruimte voor groene singels en nieuwe wijken rond de oude binnenstad.

Rijke inwoners uit het westen van het land streken massaal neer in Arnhem na de komst van de stoomtrein. De gemeente Arnhem probeerde met grote culturele voorzieningen steeds meer rijke Nederlanders naar de stad te lokken.

Zo verrees Musis Sacrum in 1889 met een eigen Gelders Orkest. Onno Boonstra benoemt ook de grote vogel- en plantentuin aan de Velperweg met een enorme concertzaal. Deze bestaat nu niet meer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Musis Sacrum. Foto: Omroep Gelderland

Provinciestad

Na 1900 stagneerde de groei van Arnhem als stad voor de rijke, culturele elite van Nederland. Het inwoneraantal steeg veel minder snel dan in de negentiende eeuw. Toch was Arnhem in 1940 nog altijd een grote, Nederlandse stad met 100.000 inwoners.

Door de Operatie Market Garden en de evacuatie in de maanden die volgden, raakten een groot aantal gebouwen in Arnhem zwaar beschadigd. Het herstel kostte veel geld en daarom had het stadsbestuur geen geld meer om de vooroorlogse grandeur terug te laten keren. Arnhem viel terug op de positie van een middelgrote Nederlandse provinciestad.

Tekst gaat verder onder de foto.

Singels in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

De stadsgeschiedenis van Arnhem staat maandagavond centraal in de tv-uitzending van Ridders van Gelre bij Omroep Gelderland. In een halfuur belichten presentatoren Bas Steman en René Arendsen belangrijke gebeurtenissen in Arnhem vanaf de Romeinse tijd tot en met de Tweede Wereldoorlog.

De uitzending Ridders van Gelre vertellen een verhaal van... Arnhem is om 17.20 uur voor het eerst te zien en wordt daarna ieder uur herhaald.

Online (terug)kijken kan nu al. Klik hier voor de uitzending.