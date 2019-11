Van Nijmegen naar Arnhem: er is één nieuwe meldkamer

Het zal voor veel medewerkers van de meldkamer in Nijmegen een weemoedige dag zijn geweest. Dinsdagochtend zijn de laatste spullen ingepakt en naar Arnhem verhuisd, waar de centralisten meteen aan de slag kunnen.

'Ik heb hier tien jaar rondgelopen in verschillende functies. Het traject is natuurlijk al langer bekend, maar goed. Het is wel even een periode die afgesloten wordt', vertelt Jochem van Os van de brandweer.

Op weg naar Apeldoorn

De samenvoeging in de meldkamer op het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem is noodzakelijk om op een goed niveau te kunnen blijven werken.

'De personele bezetting werd een beetje onder druk gezet. We gaan in 2022 naar een nieuwe meldkamer voor Oost Nederland in Apeldoorn. Arnhem is nu als tussenstap gekozen om de burgers toch maximaal te kunnen blijven bedienen en om voldoende personele sterkte te kunnen hebben om de meldkamer volledig te kunnen laten draaien', aldus Van Os.

Mensen in de regio Nijmegen die zich nu bezorgd afvragen of de hulpdiensten hen nog wel weten te vinden vanuit Arnhem kunnen gerust zijn, volgens Van Os. 'Dat is gelukkig geen probleem. Tegenwoordig zijn de modernere telefoons uitgerust met AML zoals dat heet.'

'Dus zodra je 112 belt kunnen wij in de meldkamer zien op welke locatie iemand zich bevindt. Daarnaast worden we ook met Geo-systemen ondersteund, dus in principe zou dat geen probleem moeten zijn'.