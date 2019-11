Gebouwen in Ulft kleuren oranje voor actie

De SSP Hal en schoorsteen De Fakkel zullen vanaf maandag, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, tot 10 december oranje verlicht zijn. De einddatum is gekozen omdat dat de internationale dag van de Rechten van de Mens is. Niet alleen in Oude IJsselstreek, ook in de omliggende gemeenten is er aandacht voor de actie. In Oost Gelre wordt de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent in het oranje gestoken en in Doetinchem vinden de komende weken activiteiten plaats die te maken hebben met de campagne.



Orange the World is een internationaal initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Er is gekozen voor de kleur oranje, omdat deze volgens de organisatie staat voor een opgaande zon, een nieuwe dag en het een symbool is voor een zonnige toekomst. Naast de verlichte gebouwen wil de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek ook in de raad aandacht vragen voor deze vorm van geweld.