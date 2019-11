Piet geholpen door 'reddende engelen', maar ze jatten ook zijn fiets

De Harderwijker fietste maandag over de Selhorstweg toen hij in een bocht van een rotonde ten val kwam. Geschrokken, beduusd en onder de schaafplekken lag Helmerhorst naast zijn elektrische fiets. 'Twee jongens hebben mij overeind geholpen en vroegen of het een beetje ging. Ik heb nog een poosje gesteund op mijn fiets. Ik ben daarna toch weer onderuit gezakt.'

Hulp en diefstal

Een paar minuten later boden de inzittenden van een passerende auto hulp. Maar toen werd ook duidelijk dat de twee jongens nergens meer te bekennen waren, net als de zwarte elektrische tweewieler van Piet. 'Een jongen op een scooter zei toen dat hij ze zag wegrijden, op mijn fiets.'

Het duurde vervolgens nog flink lang voordat Piet echt hulp kreeg. 'De ambulance in Harderwijk was druk en dus moest er een ambulance uit Zeewolde komen. Die bracht mij naar het ziekenhuis.'

Een dag later vertoont het gezicht van de Harderwijker nog flinke schaafwonden, maar de grootste dreun kreeg zijn rechterbeen. 'Het gaat niet zo lekker, want ik kan slecht lopen door die schaafwonden.'

Gevonden bij AZC

En de fiets? De politie van Harderwijk laat weten dat de tweewieler 's avonds is teruggevonden op de Graaf Ottolaan bij het asielzoekerscentrum in Harderwijk. De politie onderzoekt wie de fiets heeft weggenomen. Er is nog niemand aangehouden.

Fiets terug, reservesleutel kwijt

Sprakeloos is Piet ervan. 'Blijkbaar dachten die jongens dat ze dankzij mijn fiets niet terug hoefden te lopen naar het asielzoekerscentrum.' Inmiddels heeft Piet zijn fiets terug, maar fietsen lukt nog niet. Door de verwondingen natuurlijk, maar ook omdat het reservesleuteltje nog niet terecht is. Piet: 'Ik zit midden in een verhuizing, dus dat sleuteltje zit ergens in een doos.'