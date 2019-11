Zorgorganisaties Sensire en Sutfene willen fuseren

Sensire levert onder meer thuiszorg, verpleeghuiszorg en jeugdgezondheidszorg in de Achterhoek. Sutfene is actief in de regio Zutphen met verpleeghuiszorg en revalidatiezorg. 'Al tien jaar lang werken Sensire en Sutfene heel goed samen', zegt bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire. 'Dit fusievoornemen is dus een heel natuurlijke zaak.'

'Het beste van twee werelden'

De partijen denken samen betere zorg aan te kunnen bieden. 'Beide organisaties zijn innovatief binnen hun eigen specialisme', stelt bestuurder Renée Wilke van Sensire. 'We kunnen elkaar op een heel natuurlijke wijze versterken. Waar Sutfene bijvoorbeeld in Zutphen investeert in revalidatiezorg, zijn wij in Doetinchem actief met dezelfde partners en lopen we tegen dezelfde uitdagingen aan. We brengen in deze voorgenomen fusie het beste van twee werelden samen.'

Ook denken de partijen met een fusie een beter perspectief voor hun medewerkers te creëren in tijden van vergrijzing en verschuivingen in de zorg. Wilke: 'Een organisatie die meerdere specialismen onder één dak brengt, biedt voor zorgprofessionals ook meer ruimte tot groei, ontwikkeling en specialisatie.' Volgens beide partijen heeft de voorgenomen fusie geen gevolgen voor de werkgelegenheid in de zorg.

Goedkeuring

Binnenkort tekenen beide partijen een intentieverklaring, de eerste stap naar een fusie. In dit stadium hebben beide organisaties gesprekken gevoerd met cliënten- en ondernemingsraden en de raden van toezicht. De komende weken worden ook inhoudelijke gesprekken met zorgprofessionals gevoerd.

Begin 2020 willen beide partijen hun voornemen concretiseren en wordt ook de noodzakelijke goedkeuring gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).