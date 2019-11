Met trekkers door het ziekenhuis voor een betere cao

APELDOORN/DOETINCHEM - Met appeltjes voor de dorst vragen actievoerders in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn woensdag aandacht voor hun staking. In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem gaan de demonstranten, met een knipoog naar het boerenprotest, in trekkertocht door het ziekenhuis. Met trekkers voor ramen en vloeren, dat dan weer wel.

In vrijwel alle ziekenhuizen in Gelderland wordt gestaakt voor een beter cao. Ziekenhuispersoneel eist een salarisverhoging van 5 procent, maar de werkgevers zeggen niet zover te kunnen gaan.

Verslaggever Vera Eisink in het Gelre Ziekenhuis:

Maar de koek is op, zeggen de actievoerders in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Om dat kracht bij te zetten delen ze vandaag cake uit. Ook zijn er appeltjes 'voor de dorst' en geven ze reanimatieles, voor het geval de verpleegkundigen het niet meer kunnen doen.

Foto: Omroep Gelderland

Trekkertocht door het ziekenhuis

In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem willen ze niet onderdoen voor de boeren die weken geleden het verkeer plat legden door met tractoren naar het Malieveld te rijden. Zorgpersoneel in Doetinchem organiseert daarom een eigen 'trekkertocht': met schoonmaaktrekkers voor de ramen en de vloeren.

Wil is er wel, een weg bijna niet

Ook revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem, dat ook onder het ziekenhuis-cao valt, staakt mee. Althans, ze zijn er nog steeds druk met het verzorgen van patiënten. 'We kunnen de patiënten niet alleen laten, die liggen in bed en moeten wij eruit halen', zegt actieleider en verpleegkundige Paul van de Kamp. De stakende personeelsleden zullen daarom vooral even samenkomen en samen lunchen, meer gunnen ze zichzelf niet.

