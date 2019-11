Ratten teisteren woonwijken en boerderijen: 'Ik had er 29 in een half uur'

Ratten vinden langs de kaalgeschoren slootkanten nog maar weinig voedsel. In woonwijken en op boerderijen gaat dat juist steeds makkelijker. Zodra het donker is, komen ze tevoorschijn.

Wil Peperkamp is een jager en gespecialiseerd in ratten. Met een nachtkijker met warmtesensor en een zwaar kaliber luchtbuks schiet hij 's avonds ongedierte in koeienstallen.

'Dit is de oogst van gisteravond. Het zijn echt hele grote jongens', vertelt Peperkamp, terwijl hij over een boerderij in de Betuwe loopt. 'De rat is een dier dat je gelijk moet doodschieten', vindt de jager. 'Binnen een half uur had ik er 29 te pakken.'

'Er zijn boerinnen bij die de stallen niet meer in gaan', zegt Peperkamp. 'Ik heb er zelf ook een hekel aan. Als ik in een stal kom, ze doen de lampen aan en ik zie de ratten wegspringen, dat vind ik een vies gezicht.'

De jeukrups als voorbeeld

Ratten verspreiden ziektes zoals leptospirose en de ziekte van Weil. 'Dat is een belangrijke reden om ze te bestrijden', stelt Bastiaan Meerbug van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

'Ook hier is preventie heel erg belangrijk. Dat was het grote nadeel bij de eikenprocessierups. Daar hadden veel gemeenten niet geïnvesteerd in preventie. Die zaten dus dit jaar met de gebakken peren', zegt Meerburg.

Hetzelfde dreigt volgens het Wageningse centrum nu met ratten. 'Als gemeenten nu niet investeren in preventie tegen ratten, het voorlichten van inwoners over wat ze wel en wat ze niet moeten doen, dan bestaat er een mogelijkheid dat er plagen ontstaan', stelt hij.

Het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen pleit ervoor om de rattenpopulatie zo snel mogelijk in kaart te brengen.