Toenemende vraag huurwoningen Achterhoek lastige kwestie

Steeds meer mensen zoeken een huurwoning in de Achterhoek. Dat blijkt uit onderzoek van ProWonen. De woningbouwcorporatie deed de afgelopen maanden onderzoek naar de huurmarkt in de regio, omdat steeds meer mensen reageren op huurwoningen in Berkelland, Bronkchorst en Oost Gelre.

Hoofdvraag was wat de redenen zijn dat het aantal reacties is toegenomen. 'Veel factoren spelen een rol en er is geen eenduidige verklaring', laat een woordvoerder van ProWonen weten. De beheerder van huurwoningen gaat de komende tijd per kern bekijken hoe de situatie is en of er maatregelen genomen moeten worden.

Probleem voor de corporatie is dat er nu nog heel veel mensen op zoek zijn naar een woning, maar feit is ook dat de krimp voor de deur staat. De komende jaren is er nog veel vraag naar sociale huurwoningen, maar die vraag zal naar verwachting afnemen als het inwoneraantal daalt. Volgens ProWonen is maatwerk per kern noodzakelijk.

Zelhem negatieve uitschieter

Als je alle kernen en cijfers naast elkaar legt dan valt Zelhem op. 'De langjarige transformatie, huidige druk op de woningmarkt en verduurzamingsopgave maken dat de puzzel in deze plaats niet eenvoudig is.'

Inmiddels zijn volgens ProWonen verschillende woningbouwprojecten in gang gezet om aan de vraag te voldoen. Zo is in samenwerking met zorgorganisatie Markenheem het terrein aan de Magnoliaweg herontwikkeld.

Markenheem heeft zorgwoningen en ProWonen zelfstandige appartementen voor ouderen gebouwd. Hierdoor zijn er in Zelhem weer woningen vrij gekomen. Jongeren krijgen bij vijf van die woningen voorrang.

Kansen in Halle voor jeugd

Jongeren uit Halle kunnen mogelijk in hun dorp blijven wonen. Uit het onderzoek blijkt dat de jeugd graag wil blijven en nu zijn er binnen korte tijd meerdere woningen vrijgekomen. 'Het is nu hét moment', laat ProWonen weten.

'We denken dat het vrijkomen van zoveel woningen tegelijk (drie huur- en twee koopwoningen), mogelijkheden biedt en vooral jongeren enthousiast maakt om hier te gaan wonen', aldus woonconsulent Judith ten Have. Geïnteresseerden kunnen donderdag (28 november) meer informatie krijgen tijdens een speciale bijeenkomst.

