Bijzondere podia voor Achterhoekse talenten

'Er zijn dit jaar ook meer locaties bijgekomen die vorig jaar niet hebben meegedaan', aldus organisator Erik Ramaker, die met dit evenement wil laten zien hoe rijk de Achterhoekse popcultuur is. 'Je merkt inderdaad dat er steeds meer enthousiasme is en dat mensen eigenlijk ook graag hun steentje willen bedragen aan al het moois wat er in de Achterhoek gebeurt.' In eerdere edities deden onder meer het succesvolle duo Suzan en Freek en de Doetinchemse band Snow Coats mee. Voor muzikante Janna Baerends is de Dag van de Achterhoekse Popmuziek een kans om ervaring op te doen: 'Kijken wat mensen hun reacties zijn om dat weer als tip te kunnen gebruiken.'



De organisatie denkt al ambitieus na over andere locaties die volgend jaar als speellocatie kunnen worden aangedaan. 'De trein is natuurlijk nu bekend', geeft Ramaker aan. 'Zoiets zijn we wel naar aan het zoeken. Achter de DRU ligt bijvoorbeeld een fluisterboot. Dat is dit jaar niet gelukt, maar dat staat wel op het programma voor volgend jaar. Of vanuit een luchtballon over de Achterhoek vliegen. Plannen zijn er genoeg in ieder geval.'