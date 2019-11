'Arnhems vastgoed niet per se naar hoogste bieder'

door Huibert Veth

'Dit moet organisaties als Ecovrede, de dierenvoedselbank, kledingbank en atelierbeheerder Slak een hart onder de riem steken', zegt fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren) die het voorstel indiende. 'Ook zij kunnen nu naar dit beleid verwijzen.'

'Nu hebben zij vaak geen kans als marktpartijen de volle mep betalen. In de praktijk gaat het vastgoed naar de hoogste bieder.'

'Diefstal van de gemeenschap'

In de begroting staan doelstellingen die uitgaan van winst op vastgoed. 'Maar dat is gemeenschappelijk bezit en verkoop om een begroting te sluiten, is eigenlijk diefstal van de gemeenschap', vindt De Groot.

'Opening voor kritiek'

Met het aangenomen voorstel zijn deze doelstellingen niet uit de begroting gehaald. Dus of er in de praktijk iets verandert? 'We hebben nu in elk geval een opening voor kritiek en we zijn een partij van de lange adem', vertelt De Groot.

'Volgend jaar komen we ook met een voorstel om iets aan die financiële doelstellingen te doen. We vinden dat een begroting niet op verkoop van gemeenschapsgoed mag leunen.'

Het voorstel kreeg brede steun. Alleen VVD, D66 en CDA stemden tegen.

