Wijchen overweegt extra cameratoezicht: 'Gespuis moet herkenbaar in beeld'

Rotzooi op straat, verdwijnende fietsen, hangjeugd waar iedereen met een boog omheen loopt, plus nu en dan een inbraak: Wijchense ondernemers zijn het spuugzat. Daarom pleiten zij voor meer cameratoezicht in het centrum. Iets wat de gemeente nu ook serieus overweegt.

‘Dat gespuis moet gewoon herkenbaar in beeld’, vindt eigenaresse van de luxe kinderkledingzaak JoePieDoe. Zondagnacht gingen inbrekers er met een flink stel winterjassen vandoor. Het Wijchense zaakje is nu duizenden euro’s lichter. ‘We controleren alles nog tien keer voordat we naar huis gaan. We nemen alle veiligheidsmaatregelen die we kunnen, maar op een gegeven moment kan je niet meer doen.’

Daarom is de winkelier groot voorstander van meer cameratoezicht in het centrum. Zelf zit ze ook bij de veiligheidscommissie van Wijchen. ‘We gaan ervoor knokken. Dit soort types moeten we met camera’s afschrikken, zodat iedereen zich veiliger voelt.’

‘Heel zwaar middel’

‘We onderzoeken nu wat mogelijk is. Het is een heel zwaar middel. Dus we kijken ook eerst naar andere oplossingen’, vertelt een gemeentewoordvoerder. In 2020 beslist de raad over de nieuwe veiligheidsmaatregel. Een jaar later komen er mogelijk pas camera’s in het centrum.

‘Bij het station hangt sinds kort een camera. Daar zien we meteen minder fietsendiefstal. Wijchen is niet onveilig, maar meer toezicht zorgt voor een veiliger gevoel bij de burger', legt hij uit. 'En dat vinden als gemeente wel echt belangrijk.’

Rotzooi, herrie en hangjeugd

Het Centrum Management Wijchen (CMW) vindt dat het centrum al ontzettend aantrekkelijk is, maar dat dat extra gevoel van veiligheid een laatste stap in de juiste richting kan zijn. ‘Dat kan ook weer extra bezoekers aantrekken. Als de consument weet dat hij niet bang hoeft te zijn dat zijn fiets wordt gejat, kan hij gewoon met een gerust hart winkelen’, vertelt Piet Philipsen, voorzitter van CMW.

Ondernemers klagen volgens hem regelmatig over rotzooi op straat, geluidsoverlast, fietsendiefstal en hangjeugd waar winkelend publiek met een boog omheen loopt. Daarom stelde de organisatie ook een advies op voor de gemeente waarin ze pleit voor meer camera’s in het centrum. ‘Links en rechts hangen al wat camera’s, maar plaats je ze op strategische plekken, dan kan je preventief te werk gaan om het centrum veiliger te maken’, besluit Philipsen.

