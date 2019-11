Man 'komt pakketje ophalen' in Culemborg

Op vrijdag 4 oktober belt rond 15.30 uur deze man aan. We zijn in de Nachtegaallaan in Culemborg. De man laat weten een pakketje op te halen.

Als het slachtoffer doorheeft dat voor hem een fraudeur staat, pakt hij deze stevig vast. De verdachte weet echter te ontkomen en smeert hem.

Een paar minuten later is de man op een ander camerabeeld in de wijk te zien.

De tekst gaat verder onder de video.

‘Deze verdachte vertelde dat hij medewerker was van een koeriersbedrijf en dat er ergens een fout was gemaakt. Hij kwam het pakketje ophalen en zou ervoor zorgen dat het goed kwam’, zegt Sigrid Passchier over deze opmerkelijke zaak.

Hoe identiteitsfraude te voorkomen

Op de website van de politie is onder meer aandacht voor identiteitsfraude. Hier kan je lezen hoe je identiteitsfraude kunt herkennen, wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden en hoe je zoiets kunt voorkomen.

Een belangrijke tip bij online zakendoen zoals op Marktplaats is om geen foto’s of afbeeldingen van een identiteitsbewijs of bankpas te delen.

Passchier: ‘Als je een onbekend pakketje krijgt, neem dan gelijk contact op met de afzender.’

De verdachte

De verdachte droeg die dag een witte, gewatteerde jas met daaronder een witte blouse. Verder had hij een beigekleurige broek aan en bruine schoenen. De verdachte sprak accentloos Nederlands.

De politie zit klaar om tips te ontvangen. Bel 0800-6070 of 0800-7000. Er is verder een digitaal tipformulier beschikbaar. Zaaknummer: 2019441901.