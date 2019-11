Dit splinternieuwe bushvliegtuig kan landen op onverharde banen

Het vliegtuig, een Cessna Caravan, is compleet aangepast om in onherbergzame gebieden te kunnen vliegen, landen en opstijgen. Het toestel kostte twee miljoen euro en dat geld werd door de Nederlandse afdeling van MAF (Mission, Aviation, Fellowship) bij elkaar gesprokkeld. Het nieuwe vliegtuig moet de organisatie helpen om een nieuw geopende vliegroute in Zuid-Sudan te gebruiken.

Speciaal ingericht

Het eenmotorig vliegtuig kan landen op onverharde landingsbanen. Het heeft ook extra compartimenten waardoor het kleine toestel zwaarder beladen kan worden. En dat is handig, want zo kunnen ze voor hulporganisaties in derdewereldlanden ook hulpgoederen meenemen.

Foto: Omroep Gelderland

Presentatie op Teuge

De presentatie van het splinternieuwe vliegtuig vindt niet geheel toevallig bij vliegveld Teuge plaats. Daar startte namelijk in 2016 een vliegschool die gespecialiseerd is in bushvliegen.

Piloten worden opgeleid om in moeilijke omstandigheden te kunnen vliegen. Slecht weer, lange afstanden, ongelijke en onverharde landingsplekken vormen een grote uitdaging en vragen veel van de vliegers.