Lachgas aan banden leggen: grote meerderheid raad Apeldoorn is voor

Even een ballonnetje leegzuigen wordt lastiger in Apeldoorn. Vrijwel alle partijen in de Apeldoornse raad willen de lokale wet aanpassen en daarin een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte opnemen. Daarnaast moet de gemeente meer duidelijkheid geven over lachgas.

door Bastiaan van Blokland

De gemeente en politie kunnen door de wetswijzing straks beter handhaven. Het is een kapstok die Apeldoorn handvatten biedt om op te kunnen treden tegen een groeiend probleem van lachgas gebruikende jongeren, want vervelend gedrag en vervuiling (lege ampullen en kapotte ballonnetjes) door het gas komen in steeds meer gemeenten voor.

Niet accepteren

Burgemeester Petra van Wingerden: 'Wij willen ons best doen om de verkoop te beperken, maar er wordt ook rotzooi achtergelaten en ook dat willen wij aan banden leggen. We beginnen met iedereen duidelijk te maken dat we dit niet willen accepteren.'

Van Wingerden heeft toegezegd te kijken naar een minder lastige formulering van de nieuwe wet, zodat het voor iedereen straks duidelijk is wat nu wel en wat niet mag. De aanpassing van de lokale wet (de algemene plaatselijke verordening APV) moet nog officieel worden goedgekeurd door de raadsleden.

De APV-wijziging maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen om lachgasgebruik te ontmoedigen. Professionals zijn betrokken bij de aanpak van het gas. Er wordt ingezet op voorlichting en bij evenementen is het straks geheel verboden.

Verantwoordelijkheid

In Arnhem is de verantwoordelijkheid voor overlast door lachgas ook bij verkopers komen te liggen. De Wet Milieubeheer verplicht het verkopers om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. En van die wet maakt Arnhem dan ook gebruik.

Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van lachgas. Lees daar hier meer over.

