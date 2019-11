Legionella-gevaar bij twaalf zuiveringsinstallaties

Bij twaalf Gelderse zuiveringsinstallaties is het 'zeer aannemelijk' dat er legionella kan groeien. Ook de verspreiding is aannemelijk.

door Gerwin Peelen

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat om tien industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en twee rioolwaterzuiveringsinstallaties. Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken.

Volgens de provincie Gelderland is er nog geen relatie tussen ziekteverschijnselen in de omgeving en de installaties.

Legionella-uitbraak in Noord-Brabant

Het RIVM stelde een onderzoek in naar de installaties na een legionella-uitbraak in Noord-Brabant. Meestal is het moeilijk om de bron van de besmetting te vinden, maar in Brabant was de uitbraak toe te schrijven aan een zuiveringsinstallatie.

De provincie schrijft dat Gelderse omgevingsdiensten bezig zijn met een aanpak. Ook zegt de provincie dat het aanpakken van de besmetting bij bedrijven ingewikkeld is omdat de bacterie niet omschreven wordt in vergunningen. Om welke installaties het gaat, is niet bekend.