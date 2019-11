Gelderlander opgelicht met betalen per telefoon

De gedupeerde heeft tegenover de politie verklaard, dat hij een mail had gekregen. Hij dacht dat dit bericht afkomstig was van zijn bank met het verzoek gegevens in te vullen.

De politie is op zoek naar een man van tussen de 25 en 35 jaar oud en 1 meter 75 en 1 meter 85 lang. De persoon is stevig van bouw, heeft zwart haar en een zwart kort baardje.

Hij draagt hier een zwart shirt met op de voorkant een oranje doodskop met de letters RAW. Verder draagt hij een blauwe spijkerbroek met zwarte schoenen.

Wat opvalt is het grijskleurige gips om zijn linkerhand.

Bekijk de beelden.

Herken je deze man of heb je andere informatie over dit geval van oplichting? Neem dan contact op met de tiplijn van de politie. Dat kan online via het tipformulier op politie.nl of via 0800-6070 of 0800-7000. Vermeld het zaaknummer 2019336479.