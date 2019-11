'Het zijn indrukwekkende verhalen', meer gevallen sportmisbruik door nieuw meldpunt

Bij het nieuwe misbruikmeldpunt van het NOC*NSF komen per maand veertig meldingen binnen. Centrum Veilige Sport Nederland, zoals het meldpunt officieel heet, is sinds juni op Sportcentrum Papendal bij Arnhem geopend.

Zeventig procent van de meldingen gaat om 'grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard', zo geeft NOC*NSF aan. Het nieuwe meldpunt moet het makkelijker maken om misstanden in de sport te melden en te laten onderzoeken.

Tot juni kon er op meerdere manieren melding gemaakt worden van misstanden. 'Nu is er één registratiesysteem', zegt Geert Slot van NOC*NSF. 'Het is erg positief dat meer mensen hierover durven praten en geholpen kunnen worden. Het zijn indrukwekkende verhalen. Door de toename van de meldingen hebben we al meer personeel ingeschakeld.'

Misbruik jeugdspeler Vitesse

Een nieuw meldpunt was één van de aanbevelingen van de commissie De Vries, die in 2017 misbruik in de sport onderzocht. Dat onderzoek kwam er nadat oud-sporters, zoals ex-Vitessespeler Renald Majoor, vertelden over hun ervaringen van misbruik in de sport.

Majoor werd in 1996 op 12-jarige leeftijd aangerand door een elftalleider van voetbalclub Vitesse. De zaak werd toen intern afgehandeld, waardoor het misbruik binnenskamers bleef.

Nu worden meldingen door het meldpunt op Papendal geregistreerd en actief gevolgd. Van de meldingen sinds juni zijn 52 zaken gemeld bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR), waar dit er voorheen vijf per jaar waren. Dertien zaken zijn direct doorverwezen naar politie en het Openbaar Ministerie (OM). In zestien gevallen zijn zowel ISR als politie en OM betrokken. Bij misbruikzaken in de sport werd voorheen zelden politie ingeschakeld.

Namen in register

De namen van gestrafte misbruikers worden opgenomen in een register. Sportclubs kunnen dat register raadplegen, om te voorkomen dat zo'n misbruiker ook bij hun vereniging actief wordt. Ook wordt sportclubs geadviseerd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen aan vrijwilligers. Dat kan gratis. Landelijk hebben 8.000 verenigingen daar gebruik van gemaakt.

De veertig meldingen per maand zijn aanzienlijk meer dan de '300 tot 400' meldingen per jaar van misstanden in de sport die er tot nu toe waren. Volgens het rapport van De Vries heeft twaalf procent van de sporters als kind wel eens te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.