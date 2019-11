Supermarkt in Nijmegen overvallen

Iets na achten lopen ze op het personeel af. Ze willen geld uit de kassa’s. Het geld belandt in twee witte plastic tassen. Een van de overvallers bedreigt de medewerkers met een pistool.

'Toen de overval was afgelopen was er veel emotie bij de medewerkers. Ook nu heeft het personeel er last van. Een aantal heeft slaapproblemen en een deel is nog niet aan het werk', zegt politiewoordvoerster Sigrid Passchier.

De tekst gaat verder onder de video.

Over de hoeveelheid geld die de overvallers meenemen, zegt Passchier: 'Tegenwoordig romen veel supermarkten goed het geld af. Dat houdt in dat er niet veel geld in de kassa zit. Dus overvallers nemen een enorm groot risico voor bijzonder weinig geld.'

Signalement overvallers

De eerste verdachte wordt geschat op een jaar of 16, heeft een blanke huidskleur, een vrouwelijk postuur en is tussen de 1 meter 65 en 1 meter 75 lang. Deze verdachte droeg een zwarte jas met capuchon met witte banen op de voorkant. Verder een zwarte broek met witte bies aan de zijkanten (tot aan de knie) en zwarte schoenen. Ook had de verdachte een witte plastic tas van supermarkt Lidl bij zich.

Verdachte 2 is een man van 1 meter 75 tot 1 meter 85 lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en schoenen en had een panty over het hoofd. Op zijn zwarte handschoenen zat een rond teken op de bovenkant. Ook deze overvaller was in het bezit van een witte Lidl-tas.

Kun je de politie helpen deze overval op te lossen, weet je wie de daders zijn of heb je andere informatie, bel dan de tiplijn van de politie op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000, dat is Meld Misdaad Anoniem. Het zaaknummer is 2019502894. Er is ook een digitaal tipformulier.