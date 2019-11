Personeel ziekenhuis Slingeland sluit aan bij staking

'Heel concreet betekent het dat vrijwel alle afspraken doorgaan, met uitzondering van de niet-spoedeisende afspraken op de afdeling radiologie en bij het drietal poliklinieken', vertelt bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk van het Slingeland Ziekenhuis. Mensen van wie de afspraak niet door kan gaan zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Van Ewijk verwacht dat patiënten nauwelijks geraakt worden door de staking en benadrukt dat kindergeneeskunde, oncologie en spoedzaken gewoon worden opgepakt. 'Wij doen er alles aan om dat veilig te houden en daar is een prima draaiboek voor gemaakt', aldus Van Ewijk, die de actie een warm hart toedraagt: 'Verplegenden en verzorgenden leveren zulk essentieel werk in Nederland. We moeten tot een goede afspraak komen en tot een beloning die goed is.'



Aan de buitenzijde van het ziekenhuis is met verschillende leuzen te zien dat de staking leeft onder medewerkers. Ze zullen zich onder meer met een ludieke ‘trekker-actie’ laten horen. 'Het leeft enorm', vindt Van Ewijk, die zelf ook zorgen heeft over de toekomst van de zorg. 'Wij delen de zorgen van de werkdruk, die is hoog. De zorgvraag is onverminderd hoog en de eisen die worden gesteld nemen toe. Mijn zorg is ook dat het personeelsbestand vergrijst, er zijn minder jongeren om het werk te doen. Naar de toekomst toe moeten we er alles aan doen om een goede werkomgeving te blijven.'