Theodoor helpt mensen in zijn eigen cockpit van vliegangst af

'Het idee werd een aantal jaren geleden geboren', zegt Janzen. 'Ik speelde de game Flight Simulator en het fascineerde mij hoeveel knopjes er in een cockpit zitten. Toen ben ik mij verder gaan verdiepen bij een simulator op Schiphol. En daar is de passie geboren om zelf een cockpit te gaan bouwen.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Bij een vliegtuigsloperij verzamelde Janzen materialen, kocht hij grote beeldschermen en zo ontstond er een 3D-cockpit. 'De cockpit die nu op de hobbykamer is te vinden is nog niet helemaal af', aldus Janzen. 'Er moeten nog zijwanden in en de elektronica aan de bovenkant van de cockpit moet nog worden aangesloten.' Janzen verwacht binnen twee jaar dat het redelijk af is en dat hij volledig gebruik kan maken van de cockpit en de vliegtuigcabine.

Eén op de drie Nederlanders heeft vliegangst

Uit Amerikaans onderzoek uit 2016 blijkt dat één op de drie Nederlanders last heeft van vliegangst. Als in de herfst de vliegtuigen door het weer vaker last krijgen van turbulentie wordt de vliegangst bij mensen weer aangejaagd. 'Mensen onthouden vaak de negatieve ervaringen en zien vliegtuigongelukken in de media', zegt Janzen. 'Maar de kans dat je op weg naar het vliegveld een aanrijding met letsel krijgt is groter dan een ongeluk met een vliegtuig.'

Cursussen om van vliegangst af te komen zijn volgens Janzen relatief duur en daarom probeert hij het laagdrempelig te houden. 'Ik heb hier één op één contact met een cursist, zodat ze niet met een grote groep mee hoeven te doen.' In de cockpit wordt een vlucht gesimuleerd, zodat mensen ervaren wat ze in het echt ook gaan zien. 'Ik probeer ze een totale vliegbeleving te geven. Ze mogen een zwemvest aan doen of een zuurstofmasker aanraken. Zo krijg je de spanningsopbouw, zoals je dat ook in een echt vliegtuig hebt.'

'Het idee dat je kan neerstorten'

Imke Engelen uit Ulft is de eerste cursist die in de cockpit van Janzen probeert om haar vliegangst te overwinnen. 'Het idee dat je neer kan storten is bij mij het grootste euvel', zegt Engelen. De simulatievlucht die Engelen maakt in de vliegtuigcabine geeft haar een aparte ervaring. 'Je ziet dat je van de grond af komt en je krijgt het gevoel alsof je in de lucht zit.'

Maar of zij morgen ook meteen een echte vlucht in een vliegtuig durft te doen? 'Nee, ik zou eerst in een echt vliegtuig op de grond willen ervaren hoe het is om daar in te zitten.'

Luister naar de radioreportage: