Bestuur Ziekenhuis Rivierenland heeft begrip voor staking

Volgens verpleger Bart Lepp is de staking historisch en is dat nog nooit gebeurd. 'Daaraan kun je zien dat de nood heel erg hoog is. We krijgen geen personeel meer. De mensen willen de zorg niet meer in', benadrukt hij. Zijn collega valt hem bij: 'Er zijn te weinig handen aan het bed. Er is te veel administratief werk.'

Het personeel draait woensdag een zondagsdienst en doet geen geplande opnames. De spoedeisende hulp gaat wel door. Echt staken kunnen ze niet, want er is zorgplicht. Wel komen er tijdens de staking extra handen aan het bed van het stakend personeel dat wel aanwezig is.

Dubbel gevoel

Bestuurder Marc Hendriks van het ziekenhuis vindt het jammer dat het personeel zondagsdiensten draait, maar hij begrijpt het wel: 'We hebben er begrip voor omdat het echt niet meevalt om tot een nieuwe cao te komen.' Toch gaat er volgens hem al veel geld naar nieuwe arbeidsvoorwaarden. 'We zitten aan het eind van wat wij ons nog kunnen veroorloven.'

Hendriks hoopt dat er snel een nieuwe cao ligt. Hij vindt dat er wel degelijk geld wordt vrijgemaakt voor verlaging van de werkdruk. 'De loonsverhoging is 4 procent per 1 januari. Voor juist diegenen die zo onder de werkdruk staan, verpleegkundigen en mensen die die diensten draaien, komen er nog echt procenten bovenop op jaarbasis.'

