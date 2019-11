Elburgse raad: tweede tankautospuit mag niet verdwijnen bij brandweer

De Elburgse gemeenteraad is bang dat de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland ten koste gaan van de veiligheid in de gemeente. De optie dat de tweede Tankautospuit (TAS) van de lokale brandweer wordt wegbezuinigd, is onbespreekbaar, volgens de raadsleden. De fracties riepen daarom unaniem het college op om zich in te zetten voor het behoud van die tweede TAS.

door Rik Kapitein

'We hebben een historische binnenstad, maar ook een schietkamp, waar onze brandweer van groot belang kan zijn', legde Gertwin Visscher namens Algemeen Belang uit. De Elburgse brandweer is 's nachts en in de weekenden de eerste verantwoordelijke voor het blussen van branden op het schietkamp. 'Daarom zegt de lokale brandweer zelf ook dat de tweede TAS nodig is', zegt Visscher, 'maar dat advies lijkt door de VNOG niet meegenomen te worden in hun besluit.'

Zie ook: bezuinigingen nodig bij brandweer

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal bevestigde dat een externe commissie heeft aangegeven dat een tweede TAS in Elburg noodzakelijk is. 'Maar de VNOG wil een wagen van Elburg naar Nunspeet brengen, en vice versa', legde hij uit. 'Dat is voor Nunspeet een goede oplossing, maar voor Elburg is dat geen oplossing. Ik vind dan ook dat we nogmaals de externe commissie moeten laten adviseren of die tweede TAS hier nodig is, of dat we wel een wagen kunnen uitruilen met Nunspeet.'

Burgemeester Rozendaal zal de noodkreet van de raad overbrengen aan de VNOG. Ook de brandweercommandant krijgt volgens Rozendaal nog de gelegenheid zijn argumenten over te brengen. 'Ik hoop dat het advies van de commissie daarna hetzelfde is als tot nu toe. Ik verwacht dat dat advies dan overgenomen zal worden.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier