VVD-voorman Elburg splitst zich af: 'ik moet mijn hart volgen'

door Rik Kapitein

Koerselman werd beëdigd als vervanger van de onlangs opgestapte Marga Schoots. De benoeming van Koerselman stuit Van Velthuysen tegen de borst. Koerselman en Van Velthuysen spraken hier beiden over met De Stentor, waarin Van Velthuysen zijn twijfels uitte over de integriteit van Koerselman. Koerselman overhandigde de krant vervolgens een screenshot uit een whatsapp-gesprek tussen hem en Van Velthuysen.

Van Velthuysen wil niet ingaan op de twijfels die hij heeft bij zijn voormalig fractiegenoot. 'Ik wil voorkomen dat ik bezig ben met zaken die voor de kiezer niet relevant zijn. Ik wil gewoon raadslid zijn van Elburg', sprak hij zichtbaar geëmotioneerd. Later op de avond ontkende hij dat de keuze om alleen verder te gaan te maken had met de benoeming van Koerselman. 'Het heeft niets met deze persoon te maken. Ik merk vooral dat ik teveel bezig ben met achtergrondzaken, in plaats van het liberale geluid te laten horen.' Van Velthuysen ontkent niet dat een conflict met het lokale partijbestuur ten grondslag ligt aan zijn keuze. 'Ik wil alleen maar zeggen dat het niets met meneer Koerselman te maken heeft.'

Eenmansfractie

Van Velthuysen: 'Ik merk dat er nu zaken spelen die ver staan van mijn motivatie om raadslid te worden. Daarom ga ik vanaf heden dan ook als eenmansfractie verder. Ik behoud mijn zetel, en blijf vechten voor de Elburgers die op mij gestemd hebben. Ik ga verder als Liberaal Elburgs Verbond. Die afkorting vormt het Hebreeuwse woord LEV.' Lev betekent 'hart'. 'Ik wil met mijn hart politiek bedrijven, voor de lokale bevolking', legt Van Velthuysen uit.

Voor Koerselman was het een bizarre avond. 'Ik kwam hier om als nieuw raadslid aan de slag te gaan, maar nu ben ik plotseling ook fractievoorzitter.' Hij vindt het jammer dat Van Velthuysen deze keuze maakt. 'Of het zetelroof is? Daar heb ik wel een mening over, maar ik zal eerst met het bestuur spreken, voor ik een officiële reactie geef.' Van Velthuysen zelf vindt het in elk geval geen zetelroof. 'Met mijn aantal voorkeursstemmen heb ik bijna zelf een zetel binnengehaald. 85% van de zetel komt door persoonlijke stemmen op mij, die overige 15% is verspreid door anderen binnengehaald. Als ik maar 50 stemmen had gekregen, zou het zetelroof zijn. Nu is dat niet zo.'

Van Velthuysen blijft landelijk wel verbonden met de VVD. 'Ik ben een liberaal. Ik stem VVD, ik denk VVD en ik blijf VVD. Alleen lokaal voorlopig niet.'

