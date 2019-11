Dit doen de Gelderse ziekenhuizen woensdag tijdens de staking

Spandoeken in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Foto: Omroep Gelderland

Bijna alle Gelderse ziekenhuizen gaan woensdag staken. Dat betekent dat ze een zondagsdienst draaien. Het is de eerste landelijke actie ooit van de ziekenhuizen. De vakbonden eisen namens de medewerkers een loonsverhoging van 5 procent. Hieronder leest u wat er zoal gebeurt in de Gelderse ziekenhuizen op deze actiedag.

De ziekenhuizen draaien woensdag een zondagsdienst. Dat betekent dat op een doordeweekse dag wordt gewerkt alsof het weekend is. Er zijn geen geplande opnames, met uitzondering van spoedopnames en opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking.

Bereikbaarheid

Het gezamenlijke uitgangspunt van de ziekenhuisbesturen en de actievoerders is dat de veiligheid voor patiënt en medewerker altijd voorop blijft staan. Alle ziekenhuizen zijn gewoon open en bezoek aan patiënten kan ook gewoon doorgaan. Voor vragen zijn de ziekenhuizen bereikbaar via telefoon of email.

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen

Alle patiënten die voor woensdag een afspraak hebben in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen zijn ingelicht. Om 10.00 uur beginnen de actievoerders met een actielied. Enkele ludieke acties: appels uitdelen als 'appeltje voor de dorst', reanimatie-les (want als de verplegers er niet meer zijn, dan moeten we het zelf doen) en een ronde langs de afdelingen om cake uit te delen (de koek is op!). Er wordt gratis bloeddruk gemeten, er is een teddybeer-spreekuur en nog veel meer.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draaien drie afdelingen (recovery, anesthesie en polikliniek plastische chirurgie) een zondagsdienst. Dat betekent dat er drie operatiekamers open zijn waar vooral spoedzorg wordt geboden.

Afspraken en operaties gaan gewoon door, tenzij patiënten persoonlijk gebeld zijn. Dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. In de centrale hal komen de actievoerders bij elkaar en zingen een actielied.

Rijnstate in Arnhem en Zevenaar

Tijdens de zondagsdienst in ziekenhuis Rijnstate worden woensdag alleen spoedgevallen behandeld. Op de afdelingen die niet meedoen aan de actie, gaan de zorg en de geplande afspraken gewoon door.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak een CT-scan of röntgenfoto te laten maken. Dit geldt voor de afdeling Radiologie in Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. De actievoerders van Rijnstate gaan woensdag buiten staan. Wat ze daar gaan doen, is nog niet bekend.

Klimmendaal in Arnhem

In revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem zullen de actieleden op een ludieke manier aandacht vragen voor het standpunt van de medewerkers, zegt een woordvoerder. Er is een bijeenkomst om 11.00 uur en een gezamenlijke lunch van de stakende personeelsleden.

De afdeling V&V besteedt tijdens de actie ook extra aandacht aan haar patiënten. Het gaat dan om zaken waar de verpleging normaal gesproken weinig tijd voor heeft, zoals een extra wandeling of een rondje buiten lopen. Daarnaast kunnen patiënten rekenen op wat lekkers, zoals een gebakje of versgebakken broodjes.

Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn de poliklinieken cardiologie, kaakchirurgie, urologie en de afdeling radiologie (gedeeltelijk) gesloten. Volgens een woordvoerder zijn medewerkers een ludieke actie aan het voorbereiden. De actievoerders beginnen om 14.00 uur.

Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk

In Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk worden namens de vakbonden flyers uitgedeeld aan patiënten. Om 12.30 uur is er een bijeenkomst in de centrale hal. Deze wordt geopend door het actiecomité, waarna een actielied gezongen wordt. Ook zal een afgevaardigde van de vakbond een toespraak houden.

Om 12.45 uur gaan de actieleden een frisse neus halen tijdens een korte lunchwandeling rondom het ziekenhuis. Op de afdelingen staan de acties in het teken van extra aandacht en zorg voor patiënten. Actievoerders gaan spelletjes doen met patiënten, nagels lakken en nog veel meer.

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel

Alle verpleegafdelingen van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, met uitzondering van de kinderafdeling, doen woensdag mee aan de landelijke actie. Ook lab en radiologie, waardoor het ziekenhuis wel wat overlast verwacht voor patiënten. Daarom gaan de actievoerders gekleed in somber zwart.

Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk

Ingeplande operaties en ziekenhuisopnames in het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk gaan niet door en worden verzet naar een ander moment. Dit geldt ook voor alle afspraken op de opnameafdeling, de dagbehandeling en (combinatie) afspraken voor radiologie (onder meer röntgenfoto’s, CT-scan).

Er gaan ook afspraken wel door: bloedprikken, chemotherapie, oncologische operaties en opnames van kankerpatiënten, alle spoedzorg, alle bevallingen, ook vooraf ingeplande bevallingen. In het ziekenhuis vinden op alle afdelingen ludieke acties plaats. Deze acties zullen altijd patiëntvriendelijk verlopen.

Radboudumc in Nijmegen

De reden dat het Radboudumc in Nijmegen niet meedoet, is dat zij geen 'gewone' ziekenhuis-cao hebben. Zij zitten met alle Universitair Medische Centra in een andere koepelorganisatie en die heeft een eigen cao afgesloten waarmee alle partijen hebben ingestemd.

Patiëntvriendelijke actie

Om te zorgen dat de zondagsdienst patiëntvriendelijk verloopt, proberen de ziekenhuizen te allen tijde te voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling.

Bovendien zorgen de ziekenhuizen voor een grotere bezetting dan op een normale zondag (iedereen die normaal gesproken tijdens een zondagsdienst werkt, is ook echt aanwezig), zodat eventuele incidenten goed kunnen worden opgevangen. Bij twijfel geldt dat het begrip ‘spoedeisend’ altijd in het voordeel van de patiënt is. Tijdens een zondagsdienst kunnen werknemers diverse activiteiten verrichten om de actie kracht bij te zetten.

Actievoerende ziekenhuizen in Gelderland

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, Jeroen Bosch Ziekenhuis (polikliniek in Zaltbommel), revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem, Meander Medisch Centrum (polikliniek in Nijkerk), Rijnstate in Arnhem (Zuid) en Zevenaar, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, St Jansdal in Harderwijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

