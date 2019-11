Wooncentra en wijkverpleging Trimenzo Twello en Voorst gered

De zorg door de failliete woonzorginstelling Trimenzo in Twello en Voorst, mag worden overgenomen door zorginstelling Sensire. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname definitief goedgekeurd. 'Dat is prachtig nieuws en een grote geruststelling voor onze klanten, bewoners en medewerkers', aldus bestuurder Renée Wilke van Sensire.

Trimenzo, met drie locaties in de gemeente Voorst, werd begin september failliet verklaard. De zorgorganisatie kon de rekeningen niet meer betalen. Door de overname kan Sensire de zorgverlening van Trimenzo voortzetten.

Goedkeuring

Sensire kreeg in september al toestemming van de ACM om te beginnen met de overname van Trimenzo. Daardoor kon een deel van het personeel nieuwe contracten krijgen en kon de zorg aan zo'n 100 bewoners van de drie woonzorglocaties en 200 klanten in wijkverpleging doorgaan.

De ACM heeft ondertussen onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van de overname voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Volgens de toezichthouder zijn de gevolgen beperkt. Wel blijkt dat Sensire in de gemeente Voorst nu een grote aanbieder van wijkverpleging wordt, maar volgens de ACM blijven er voldoende andere aanbieders van wijkverpleging over die ook actief zijn in de omliggende gemeenten.

Gaat er iets veranderen?

Volgens Sensire-woordvoerder Arend Pleysier gaat er op het gebied van de locaties niets veranderen. 'We hebben een bod gedaan op de gehele organisatie: woonzorgcentra De Benring in Voorst, het Grotenhuis en de Martinushof in Twello en de wijkverpleging. Dus voor alle drie de locaties zijn wij de zorg aan het leveren en daar gaan we ook gewoon mee door.'

Qua personeel is er wel het één en ander veranderd. Sensire heeft een deel van de 300 medewerkers die in dienst waren bij Trimenzo, voornamelijk zorgmedewerkers, inmiddels een contract aangeboden. 'Er werken op dit moment 240 medewerkers in Voorst en Twello op de locaties en in de wijkverpleging. Het overgrote deel daarvan is afkomstig van Trimenzo en een deel is zzp'er.' De groep zelfstandigen is volgens Pleysier relatief klein.

Lege kamers

Sensire is momenteel druk aan het werven om de nog openstaande vacatures in de zorg op te vullen. 'We zitten nog niet op de gewenste bezetting', aldus Pleysier. De werkdruk is hoog volgens de woordvoerder, en dus hoopt Sensire snel nieuwe krachten te vinden, wat mondjesmaat lukt. 'We zien ook dat mensen zelf spontaan komen. En er zijn ook wat mensen die terugkomen, die elders hebben gewerkt. Maar we hebben nog steeds te maken met een tekort.'

Al voordat Sensire in zicht kwam verwelkomden de woonzorgcentra in Voorst en Twello geen nieuwe bewoners meer. Ouderen die op een wachtlijst staan hebben door het personeelstekort ook voorlopig nog geen zicht op een kamer, terwijl er een aantal leeg staat. Volgens Pleysier druist dat in tegen het gevoel van de medewerkers, maar is het voor nu de beste optie. 'Dat is heel vervelend, 'nee' zeggen terwijl mensen wachten op een plekje. Dat doe je met hele grote tegenzin, maar alles moet eerst op orde zijn voordat we nieuwe bewoners verwelkomen.'

